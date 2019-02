En diálogo con el canal argentino América TV, Duarte señaló al supuesto responsable de lo sucedió con Sala, extraviado en el Canal de La Mancha mientras viajaba en una pequeña aeronave con el piloto de la misma y cuyos primeros restos ya fueron encontrados.

“Hay una gran verdad detrás de todo esto y es un culpable, porque Emiliano no había decidido nunca subirse a esa avioneta. Son obligaciones que un jugador va aceptando”, expresó. Le preguntaron si se estaba refiriendo al representante y respondió: “Sí, totalmente”.

“Viajar de noche en esas condiciones que Emiliano viajó, fue totalmente obligado”, recalcó.

Duarte, explicó que esta situación fue expuesta por Sala vía chat: “Dijo en un grupo entre amigos: ‘chicos, tengo que volver, no puedo descansar, no puedo parar’… En mensajes anteriores que yo tenía con él me decía que quería quedarse a dormir”.

“Él no quería viajar y hay un responsable, sinceramente. No quiero hablar más de lo normal hasta que aparezca todo y la información se a más clara”, concluyó.

Finalmente, Duarte expresó que hablaba casi a diario con Maximiliano Sala y que lo notaba emocionado porque estaba a punto de cumplir su sueño de jugar, con el Cardiff, en la Liga Premier.

En video, todas las acusaciones (a partir del minuto 1:50):