En la noche del pasado jueves, 30 de noviembre, el América de Cali, quien ya no tenía opción de clasificar a la final de la Liga BetPlay, recibió en casa al Atlético Nacional, que buscaba una victoria para seguir vivo en los cuadrangulares.

Tras la derrota, el director técnico del América, Lucas González, aseguró que “personalmente, es un fracaso. Pero hay una diferencia entre fracasar y en ser un fracasado, hay que seguir, nos queda dos partidos que son muy importantes, vamos a seguir hasta el final con el máximo profesionalismo”. Además, Lucas González se dio duro por pésimo cuadrangular de América por Liga.

“El equipo busca hacer en el campo lo que practicamos en el entreno, simplemente que en los cuadrangulares la exigencia es máxima, este cuadrangular es muy duro el que nos tocó acá y cuando la exigencia es máxima, hay que estar bien en todo momento” explicó González.

En cuanto al equipo de la siguiente temporada, el director ‘escarlata’ aseguró que “ya tenemos una idea de cómo funciona la plantilla, antes fue difícil y lo difícil de dirigir un club como este es que la exigencia siempre es ganar, cuando llegamos al club, no teníamos un conocimiento de la plantilla por más que la hayamos estudiado antes de venir acá, pero ahora ya tenemos una radiografía muy clara de lo que nos da la plantilla. Con esto, ya sabemos dónde necesitamos reforzar para tener alternativas y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora de cara a la próxima temporada. En los cuadrangulares quedaron expuestas nuestras falencias y en dónde tenemos que mejorar”.

