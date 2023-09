El jugador español Iago Falque habló luego de su salida de América, y dejó claro que este episodio lo hará replantear su futuro.

Uno de los jugadores más importantes del plantel del América, Iago Falque, fue baleado recientemente y por fortuna él ni el conductor del vehículo salieron afectados.

Esta noticia le dio la vuelta al país, pues recordemos que el jugador estaba afectado físicamente por su lesión en un duelo frente Atlético Nacional, y con esta situación, el jugador nacido en España está atravesando su peor momento en el balompié colombiano.

En una reciente entrevista con Relevo, el jugador español contó que podría retirarse del fútbol pronto. “Tengo que valorar. Todo esto ha llegado en un momento complicado, cuando vuelvo de una fractura de tibia que me había tenido varios meses parado. Así los equipos tienen más miedo, son un poco más observadores. Tendría que valorar, dependiendo de si hay algo que realmente me ilusiona y si encuentro algo que me motive. Dependerá básicamente de eso. Cuando estabas tan cómodo en un sitio, encontrar algo que te ilusione de esa manera no es fácil”, dijo el ex jugador de la Juventus.

Tristemente, para los hinchas de Los Diablos Rojos, el jugador no quería irse del club colombiano, mencionando que:

“Yo allí estaba muy contento, adaptado, la gente me quería mucho y tenía una gran relación con el club. Mi contrato se acababa en diciembre, pero seguramente hubiese renovado y continuado allí. Esa era mi idea y la del América. Lo pensé, lo valoré… y finalmente decidí que ante todo está la seguridad. Tocaba venirse”.

En los próximos días se conocerá el futuro de este deportista.