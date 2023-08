Desde la llegada de Lucas González al camerino de los ‘Diablos rojos’, el América de Cali no está pasando por un buen momento, ya que los malos resultados que ha tenido hasta el momento el conjunto caleño y la mala relación que se está creando entre el entrenador y los hinchas, están afectando el entorno de América.

El partido que se disputó el pasado domingo por la quinta fecha del campeonato colombiano, América se enfrentaba a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero, el conjunto caleño perdió 1-3 por la Liga BetPlay lo que generó un ambiente tenso en el estadio y los cánticos de los hinchas de América en contra de Lucas González.

Al mal momento que está atravesando América se suma la supuesta mala relación que hay entre la figura del América de Cali, Carlos Darwin Quintero y el entrenador Lucas González, que fue criticado por Carlos Antonio Vélez, el rumor surge por lo molesto que salió Quintero del campo de juego en el encuentro pasado contra Independiente Medellín.

Se refirió a la manera en la que salió del campo de juego diciendo: “Eso dentro de un partido es normal, que un jugador muchas veces no quiera salir. No quiere decir que tenga problemas con el técnico”.

Y concluyo su entrevista diciendo: “Entre el profe Lucas, el cuerpo técnico y mi persona y los demás, no ha habido un esbozo de que haya problemas. Tenemos toda la admiración, respeto, las ganas de mostrarle a la gente como se trabaja. Los resultados no se han dado, pero no quiere decir que estemos peleados o nos llevamos mal, es fútbol. Si vemos los partidos han sido cosas ocasionales”.

El siguiente partido de América de Cali será contra su clásico rival Atlético Nacional, que ya confirmó los convocados, se espera que en este partido los ‘escarlatas’ muestren un mejor nivel de juego y logren remontar la serie que van perdiendo por un resultado de 3-1.

Por Cristian Monroy