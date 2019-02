Luego de la renovación, el belga Patrick Lefevere, gerente del Deceuninck-Quick Step, explicó en la página web del equipo que Álvaro Hodeg está en camino de ser una gran estrella y que por ese motivo seguirá contando con él.

“Tiene lo necesario para convertirse en uno de los mejores velocistas del pelotón mundial. Seguiremos cuidando cuidadosamente sus innegables cualidades durante los próximos años”, afirmó.

El artículo continúa abajo

Hodeg, por su parte, publicó un mensaje en el que muestra su satisfacción por la renovación: “Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato. Este equipo es perfecto para un ciclista como yo porque los embalajes están en su ADN y saben cómo ayudarme a ser mejor”.

Por ahora, el colombiano se encuentra disputando la Vuelta a San Juan, Argentina, y es uno de los 2 rematadores principales del Deceuninck-Quick Step, el otro es el italiano Elia Viviani, quien no fue a San Juan.

En video, las palabras de Hodeg:

Great news, everyone! One of the most talented and promising riders in the peloton, @alvaro_hodeg has extended his contract with Deceuninck – Quick-Step: https://t.co/6eFMUbeBVp pic.twitter.com/t9Y0BNKhDR

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) February 2, 2019