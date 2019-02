Fernando Gaviria empezó la temporada corriendo para el equipo UAE Emirates, al que llegó procedente del Quick Step, donde era el velocista principal.

Sin embargo, ahora cuando se impone sobre sus antiguos compañeros, no alza los brazos y no grita, como era tradicional en él.

Al respecto, fue consultado por el canal argentino y así respondió:

“No celebro porque ellos (los ciclistas del Quick Step) siguen siendo mis amigos: Hodeg, Richeze, Keise y Alaphilippe; compartimos mucho, no lo hago por respeto a ellos y no lo haré”.

Con la salida de Gaviria del Quick Step, el colombiano Álvaro Hodeg quedó como uno de los rematadores estelares de esa formación, el otro es el italiano Elia Viviani, quien no está en San Juan.

En video, uno de los triunfos de Gaviria en San Juan:

📹 What a sprint from @FndoGaviria 🇨🇴 as he takes another win🥇 at @vueltasanjuanok 🇦🇷! #UAETeamEmirates #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/M7YyamdZIN

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) January 30, 2019