Según el informativo inglés, las negociaciones van por buen camino y solo faltaría definir la cifra definitiva del traspaso, para que Alfredo Morelos se convierta en nuevo jugador del equipo francés, el cual jugará la próxima edición de la Europa League.

El espacio televisivo británico, igualmente, señaló que el futbolista cordobés remplazaría en el Lille al delantero nigeriano Victor Osimhen, quien será adquirido por el Nápoles de Italia.

Aunque se desconoce la verdadera cifra del fichaje, el diario AS indicó que el conjunto galo le pagaría al Rangers de Escocia por Morelos, que tiene 24 años de edad, 20 millones de euros, aproximadamente.

De confirmarse su paso a la escuadra francesa, sería la tercera experiencia en un club europeo del delantero colombiano que llave jugando en el fútbol del viejo continente desde el 2016, cuando fue contratado por el HJK Helsinki (Finlandia).

En total, Alfredo Morelos ha marcado 77 anotaciones con la camiseta del Rangers, en 135 encuentros disputados. Además, hace parte actualmente del proceso de Carlos Quiroz en la Selección Colombia de Mayores.

