Sin embargo, antes de dejar su puesto, García le lanzó una fuerte crítica a Pinto, estratega del conjunto azul, pues en la rueda de prensa posterior al compromiso le preguntaron sobre palabras de Pinto relacionadas con que esperaba a los futbolistas del Pasto tirándose al piso y no jugando.

“Respeto mucho a los colegas, pero hay gente que no lo hace y venden cosas que no son ciertas; eso es muy peligroso porque con declaraciones para salvarse, incendian el estadio y eso no es correcto ni justo”, contestó Alexis en un principio.

Pero luego fue más directo: “El Pasto no se prepara para hacer tiempo, fue subcampeón y es segundo en la reclasificación jugando fútbol, este equipo no solo trabaja para cosas grandes, sino que superar cosas que otros no superarían”.

Finalmente, cerró su réplica indicando que no se sintió respetado con el señalamiento en cuestión: “Veo a muchos llorando porque les toca ir a Ipiales, o porque la cancha de Ipiales no está buena; hablan de todo, menos de fútbol, y montan cortinas de humo cuando el fútbol es para hablar de lo que pasa adentro de la cancha. Mi queja era esa: hay que respetar a los rivales”.

En video, el mensaje de García para Pinto: