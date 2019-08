green

“Con él [Primoz Roglic] he encontrado un buen aliado. Está claro que ‘Supermán’ es el rival a batir. Yo estaba bien de forma y así lo he demostrado”, aseguró Alejandro Valverde en declaraciones recogidas por el diario AS.

No obstante, el ciclista ibérico también señaló que el colombiano, que no tuvo su mejor día, sigue siendo el líder del Movistar y que continúa en la pelea por el título de la ronda ibérica.

“Nairo sigue estando. Hoy era una subida que le venía bien pero no todos los días las piernas responden igual”, señaló el murciano luego de la etapa, que se disputó entre L’ Eliana y el alto de Javalambre.

Por su parte, Roglic destacó el trabajo hecho por el español en la fracción, sobre todo en la última subida: “Sabemos lo fuerte que es Valverde y lo ha demostrado durante mucho tiempo”.

El esloveno, líder del Jumbo-Visma, es el principal rival para los ‘escarabajos’ en la Vuelta a España 2019, pues es el mejor corredor del lote de favoritos en la contrarreloj individual.

Con respecto a este tema surgieron diferentes opiniones, ya que algunos analistas, como Óscar Restrepo, consideran que la escuadra telefónica le sigue apostando a dos líderes; mientras que otros, como el narrador argentino Mario Sabato, piensan que el ciclista español le ayudó más de la cuenta al esloveno.