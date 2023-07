Alejandro ‘El Lobo’ Guerra se pronunció a través de su cuenta de Twitter en el séptimo aniversario de la segunda Copa Libertadores de Atlético Nacional y lanzó un duro mensaje hacia la institución.

El descontento con la actual dirigencia se ha hecho notar entre la hinchada de Atlético Nacional y entre algunos de sus ídolos que están inconformes por la gestión que se está haciendo con el equipo.

Esta vez, fue Alejandro Guerra, quien aprovechó para pronunciarse respondiendo con unas contundentes palabras a un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del club en conmemoración al séptimo aniversario del logro de la segunda Copa Libertadores de Nacional.

Muy bonito video me da alegría ver los que fueron parte de este sueño. A Diego Arias representado al jugador, claramente un mensaje de EGO por parte de 3 o 4 personas que NO reconocen a ese gran equipo del 2016. También los entiendo por que no saben que es la Gloria es para pocos https://t.co/3PUVpXDIIg — Alejandro Guerra (LOBOGUERRA18) (@18loboguerra) July 27, 2023

“Muy bonito video me da alegría ver los que fueron parte de este sueño. A Diego Arias representado al jugador, claramente un mensaje de ego por parte de 3 o 4 personas que no reconocen a ese gran equipo del 2016. También los entiendo por que no saben qué es la Gloria es para pocos”, abrió el ex jugador venezolano.

“En mi casa me enseñaron respetar para que me respeten, y no es respeto para mi ni a ningún jugador de esa época, el Respeto para el club Atlético Nacional, respeto para la gente, hacia los hinchas que merecen lo mejor, dejen el Ego a un lado señores. Y hagan las cosas un poquito mejor 1% solamente”, cerró ‘El Lobo’ Guerra.

Muy seguramente, estas palabras irían dirigidas hacia la actual dirigencia del equipo que ha cargado con la desaprobación de la hinchada desde que se dio su nombramiento en 2022 tras la salida de Emilio Gutiérrez de la presidencia.