Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Alberto Gamero analizó lo que fue el empate a cero goles de Millonarios con Jaguares en la noche de este miércoles en el estadio El Campín. El DT samario lamentó la falta de puntería de los suyos para quedarse con los tres puntos frente a su afición.

(Lea también: Captan frustración de Radamel Falcao por nueva lesión en Millonarios; gesto lo dijo todo)

“Por qué nos costó, porque no hicimos gol, eso es un resumen en general para esto porque creamos por fuera, por dentro y en las pelotas quietas y no nos entró. Hicimos todo para ganar el partido, no se logró y también enfrentamos a un rival, que hay que reconocer, se defendió bien cuando quisimos atacarlos. La sensación que nos queda es que los partidos se gana con goles y nos faltó el gol, hubo cosas buenas, arriesgando en la parte de atrás. Generar una opción de gol y no lo hicimos y empatamos el partido”, dijo de entrada Gamero a los medios de comunicación, tras el partido de la fecha once de la Liga Betplay II-2024.

Lee También

En medio de su intervención con la prensa, Gamero también tuvo palabras para el tanto que le anularon a Jhon Emerson Córdoba que pudo haber cambiado el resultado final frente a los ‘felinos del Sinú’.

“Cuando un equipo no hace el gol, el comentario puede ser que el rival se defendió bien pero nosotros le creamos opciones de goles, claras pueden ser tres o cuatro, pero no las concretamos. Desafortunadamente, yo estaba viendo la jugada del primer gol, de Córdoba, yo no veo nada, no hubo falta, no hubo fuera de lugar, nada, de pronto ahí pudo haber desequilibrado el partido, pero insistimos. Las opciones las creamos, pero no tuvimos esa puntería o no tuvimos esa toma de decisiones en el último tercio”, agregó.

¿Cómo fue el partido de Daniel Ruiz?

“Ruiz desbordaba pero no teníamos a quién tirarle un centro porque Castro estaba con tres centrales, ahí no había más nadie. Cuando este interiorizó también tuvo posibilidades, le falto la media distancia pero puso un par de pases por dentro que pudimos terminarlo mejor”.

¿Qué le pasó a Daniel Cataño?

“Es una lesión en el aductor izquierdo, no es casi que la misma, sintió una molestia pero según hemos hablado con los médicos no fue a fondo porque afortunadamente salió”.

Los jugadores que salieron con molestias del partido…

“Vargas tiene un golpe en el pie cuando le cayó Montero encima, Ruiz tiene un golpe en el tobillo, una herida pequeña y Delvin un traume en la rodilla izquierda. Lo de Jader va bien, tiene in par de semanas más, tiene radiografía mañana (jueves) junto con Falcao, van a tomarle unas placas para ver si pueden estar o no, lo de Valencia pueden ser dos semanas todavía”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.