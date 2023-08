El futbolista colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, se vio sorprendido, antes del duelo con el Columbus Crew de la MLS, al ser recibido en el campo con un enorme tifo hecho por los seguidores de su equipo.

Ante semejante demostración de cariño, el colombiano respondió con un gol, en la victoria 3-1 ante Cincinnati, líder de la Major League Soccer (MLS), en la jornada que reanudó el torneo tras un parón por la disputa de la Leagues Cup que coronó al Inter Miami de Lionel Messi.

Columbus arruinó el regreso de Cincinnati a la competencia después de un descanso de 16 días.

Aidan Morris abrió el marcador para Columbus en el minuto 15, el centrocampista estadounidense de 21 años remató con la derecha un disparo alto al ángulo derecho de la portería.

El Crew aumentó a 2-0 con un tiro de penal en el minuto 23 del delantero colombiano Cucho Hernández, quien envió el balón al lado derecho mientras el portero de Cincinnati, Roman Celentano, se lanzaba sin éxito en la atrapada.

Columbus aumentó el margen de la victoria final en los descuentos con un gol del delantero suplente Jacen Russell-Rowe. Pese a la derrota, Cincinnati todavía posee el mejor récord en la MLS con 51 puntos por 15 victorias, 6 empates y 3 derrotas, para ubicarse en la cima de la Conferencia Este.

En tanto, con el triunfo, Columbus saltó del sexto al cuarto lugar en el Este, 12 puntos a la deriva con 11 victorias y seis empates en 24 partidos.

Juan Camilo llega así a seis tantos en la temporada con el Columbus y es una de las figuras del equipo que busca ser protagonista de la MLS.

Hernández, de 24 años de edad, es otra de las alternativas que tiene el seleccionador nacional Néstor Lorenzo para el combinado Tricolor que, arranca su proceso de Eliminatorias el próximo 7 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, ante Venezuela.

