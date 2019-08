green

Humberto de la Calle inicialmente dijo que su escrito tenía como fin “recoger el sentimiento de la afición” debido a que “James es un jugador extraordinario y que Zidane no lo ponga nos ofende como colombianos”.

Luego aclaró que lo del odio no era en serio y que sus palabras se malentendieron: “Fue un elemento de humor negro. Es un llamado a dejar de odiarnos, no una incitación. Luego está el chiste: si no somos capaces de dejar de odiarnos entonces odiemos a Zidane como una especie de lamento nacional”.

“Al parecer, mi mensaje fue malinterpretado por muchas personas”, agregó.

Finalmente, indicó que eliminó su publicación debido al escándalo que se armó: “Lo borré porque vino una reacción malintencionada. Lo de las redes se volvió endemoniado, no se puede decir nada sin que venga una tormenta”.

Esto decía el trino originalmente: “Propongo un pacto nacional: si estamos condenados a odiar, pues pongámonos de acuerdo en odiar a Zidane. ¡Viva James!”.

En video, el programa español ‘El chiringuito’ reaccionó así frente al trino de De la Calle: