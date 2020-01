View this post on Instagram

Fin de una etapa y solo son palabra de agradecimiento para el @granadacf y toda su gente que aporta para que el club cada día valla mejor, me hicieron ser mejor persona y mejor profesional, solo desearles lo mejor y que continúen trabajando con esa pasión 💪🏾🙏🏾 Dios los bendiga! Muchas gracias @granadacf