Emmanuel Adebayor le explicó al medio que todo lo ocasionó una gran presión que debió soportar por parte de su familia después de llegar al Metz, de Francia, y firmar un contrato que lo ayudó a salir de la pobreza.

“Yo ganaba 3.500 euros al mes (12,5 millones de pesos colombianos, aproximadamente) y mi familia me pidió una casa que valía como medio millón. El club estaba harto de mí por mi comportamiento. Recuerdo sentarme en mi cama una noche y pensar: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?, nadie está feliz conmigo, ¿qué sentido tiene vivir?”, señaló.

Y relató cómo planeó su muerte: “Había una farmacia debajo de mi apartamento. Compré paquetes y paquetes de pastillas. No me las querían vender, pero dije que era para una acción benéfica en Togo. Lo preparé todo, bebí mucha agua y estaba listo”.

“Entonces, llamé a un amigo, pero él me dijo que no me precipitara, que tenía muchas cosas por las que vivir, que tenía potencial para cambiar África”, añadió.