Emmanuel Adebayor, delantero de 36 años de edad, se pronunció desde su lugar de residencia y ratificó que no ayudará a nadie: “Para aquellos que dicen que yo no dono, déjeme ser muy claro. ¡Yo no dono, es así de simple!”.

Además, el exjugador de clubes como Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Mónaco, entre otros, dejó ver que su actitud se relaciona algunos señalamientos que recibió.

“Algunos piensan que fui yo el que introdujo el coronavirus en Lomé [capital de Togo]. Eso es muy desafortunado, pero este país es así”, enfatizó en palabras resalatas por medios como Mundo Deportivo.

Y concluyó señalando que no le importa que lo ataquen debido a que otros futbolistas africanos hicieron grandes donaciones a sus respectivos países, como Didier Drogba, en Costa de Marfil, y Samuel Eto’o, en Camerún.

“Pueden compararme con Drogba o con Eto’o… Pero desafortunadamente yo soy no soy como ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y haré siempre lo que quiera”, cerró.