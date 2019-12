green

De igual manera, el impreso señaló que las declaraciones de Pineda en contra de Eduardo Méndez, máximo directivo de Independiente Santa Fe, se produjeron en medio de una fiesta privada en Cartagena, a la cual asistieron varios dirigentes del balompié nacional, luego del sorteo de la Copa América 2020 que se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre.

“Después de tener una acalorada discusión con Roberto Rodríguez, presidente del Real San Andrés, Pineda aseguró que [Méndez] es un abogado de bandidos, refiriéndose a narcotraficantes. Y que debería salir del fútbol”, manifestó uno de los asistentes a la fiesta en declaraciones emitidas por el rotativo.

Por otro lado, El Tiempo aseguró que algunos voceros oficiales de la Federación confirmaron que actualmente hay “una división interna entre los presidentes de varios equipos por los derechos de televisión” del rentado nacional, y que esto fue uno de los motivos para que se presentara esta fuerte discusión.

Finalmente, el impreso reveló unos pantallazos de unas supuestas conversaciones por WhatsApp de Jaime Pineda con Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en las que nuevamente arremete contra Méndez.

“¿Los empresarios nos dejamos acorralar por los abogados de los bandidos? Nunca aceptaré que Eduardo Méndez me diga que ha sido abogado de los bandidos más grandes del país y que ha parado la marcada de mucha gente. No lo acepto como empresario del fútbol colombiano”, dice uno de los chats publicados por El Tiempo.

Con respecto a este escándalo, Pineda, quien también es accionista del Once Caldas de Manizales, no se ha pronunciado; mientras que el dirigente ‘cardenal’ le afirmó al rotativo que el episodio sí había trascendido, pero que no quería referirse a ese tema.

Cabe recordar que Eduardo Méndez se entregó a la justicia norteamericana en 2007 y fue condenado a 7 años de prisión por obstruir a la justicia, ya que a principios de la década de los 2000 recibió un dinero por parte del narcotraficante colombiano Rafael Caicedo, gracias a que le avisó que lo iban a extraditar.