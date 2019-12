César Augusto Londoño contó en el programa de Caracol Radio que recibió “al menos 300 correos electrónicos dándome palo y recordándome los títulos de Independiente Santa Fe en la última década”, pues un oyente había enviado un mensaje a ese espacio indicando que Umbro ganó 9 títulos como proveedor del cuadro ‘cardenal’ entre 2009 y 2019, lo que el comentarista desmintió.

Sin embargo, corrigió: “Me dieron palo con razón porque yo no le puse cuidado al correo del oyente que nos escribió, simplemente me quedé en la última parte y le tengo que ofrecer disculpas porque me precipité y no vi que él había aclarado y había hecho las cosas con suficiente precisión”.

Y añadió: “Me distraje… por eso dije lo que dije. Si me quieren seguir dando palo, bien puedan. Uno en esta profesión tiene que tener piel de cocodrilo para seguir adelante”.

Finalmente, expresó que lo que le sucedió fue algo sin ánimo de ofender: “Estaba un poquitico acelerado y afectado, a veces pasa; espero ya estar mucho más tranquilo”.

En audio, las palabras de Londoño (desde el minuto 1:35):