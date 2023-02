Este último estudia las posibles sanciones que se deben imponer al estadio Manuel Murillo Toro, al hincha tolimense Alejandro Montenegro y al jugador de Millonarios, Daniel Cataño.

(Vea también: “Siempre me tomo unas cervezas”: agresor de Daniel Cataño confesó estar alicorado

Frente a esto, Acolfutpro se opuso a cualquier medida sancionatoria contra el jugador paisa.

Menciona que, “no aceptamos cualquier tipo de sanción que le llegaran a imponer las comisiones disciplinarias de la Dimayor y de la FCF.”

A su vez, la asociación respalda la respuesta de los jugadores al no jugar el partido “exaltamos la entereza de nuestros compañeros de Millonarios y del Tolima, de tomar la determinación de no jugar el partido por no existir garantías de seguridad.”