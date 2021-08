Todas las miradas del mundo futbolístico están centradas en Francia, por cuenta de la llegada de Lionel Messi al PSG. El argentino firmó este martes el contrato por dos años que lo vinculará con el equipo de la capital francesa, que no para de ganar adeptos en las redes sociales por todo lo que genera alrededor suyo el ídolo argentino.

Las expectativas de ver en cancha al tridente Messi, Neymar y Mbappé están fuera de control. Es por eso que el interés que hay en todos los países del mundo por ese momento en el que los tres astros coincidirán en el campo de juego es enorme.

La cantidad de televisores que se prenderán en todo el mundo para ver al PSG durante los meses que vienen será ampliamente superior a la de años anteriores. Así las cosas, los canales de televisión que cuentan con los derechos de transmisión de la liga francesa disfrutarán del impacto económico positivo que esto supone para ellos.

Al revisar ese panorama, la cadena ESPN sale como gran ganadora de la llegada de Messi al PSG. El canal deportivo se interesó por los derechos de transmisión de la liga francesa un par de años atrás, cuando no eran muchos los que querían emitir a través de sus pantallas el torneo.

Tal era el panorama que las autoridades de la Ligue 1 vendieron los derechos de televisión a un precio cómodo para los interesados. Con el aterrizaje del argentino a París la historia será muy distinta para cualquier canal que quiere transmitir el torneo.

En cuestión de días, el certamen galo se convirtió en uno de los más atractivos del mundo y en las redes sociales no se comenta otra cosa que todo lo relacionado con el futuro de Messi en el PSG. El debut del argentino no estaría tan cercano, teniendo en cuenta que después de la Copa América no entrenó formalmente con el Barcelona y que deberá sumar horas de preparación para no exponerse a lesiones que trunquen sus primeros meses en el equipo francés.