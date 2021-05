Así lo relató Tatiana Dankova, la periodista rusa que vivió un buen tiempo en Colombia después de cubrir el Mundial de Rusia 2018.

Según detalló en su cuenta de Instagram, alguien la atropelló muy fuerte con una patineta y no recuerda muy bien qué fue lo que pasó. Además. Luce varias heridas en su rostro, sus hombros y cabeza.

“Chicos, así estoy porque un hijue… me atropelló cuando iba en una patineta, no me acuerdo de nada, pero me dicen que pasó un cruce”, detalló la también profesora de idiomas, que muchas veces ha exaltado la belleza de Colombia.