El golf colombiano tendrá una nueva cita en Barranquilla con el 78 Abierto de Colombia – Cajacopi ‘Copa Joaquín y Tomás Samper Brush’, torneo que reunirá a profesionales y aficionados en el Country Club de la capital del Atlántico.

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La competencia tendrá una bolsa de premios de 300 millones de pesos para los jugadores profesionales, una de las más altas de los últimos años, y contará con un campo que pasó por un extenso proceso de renovación para recibir el campeonato.

La edición de este año tiene un significado especial, pues coincide con los 100 años del Country Club de Barranquilla y las ocho décadas de trabajo de la Federación Colombiana de Golf. Ambas instituciones se unen en una competencia que hace parte de la historia de este deporte en el país desde su primera edición, disputada en 1945.

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Uno de los puntos centrales será el estado del campo anfitrión. El club adelantó un proceso de renovación de su recorrido y sus instalaciones para recibir a los participantes en condiciones adecuadas para una competencia de este nivel. Sin embargo, el trazado también representa un reto deportivo por su complejidad y las condiciones climáticas de Barranquilla.

Así lo reconoció Juan Camilo Vesga, golfista del club Ruitoque y campeón defensor del torneo, quien destacó las dificultades que ha encontrado durante su preparación. El santandereano explicó que ha buscado adaptarse al recorrido y mantenerse fiel a su estrategia de juego, pese a las exigencias que plantea el escenario.

Vesga llega con el objetivo de defender el título que consiguió en 2025, cuando se impuso en el Pueblo Viejo Country Club con 275 golpes, 13 bajo par y una ventaja de ocho golpes sobre sus rivales. Su participación será uno de los atractivos de una edición que combina la tradición del campeonato con una recompensa económica destacada para los profesionales.

Desde su creación, el Abierto de Colombia ha contado con figuras nacionales e internacionales. Entre sus referentes aparecen Camilo Villegas, Jesús Amaya, Bernhard Langer y Roberto De Vicenzo. También sobresalen exponentes del golf femenino como Marisa Baena, Paola Moreno y María José Marín, campeona del Augusta National Women’s Amateur en 2026.

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La bolsa de premios y la renovación del campo hacen parte de la apuesta de la Federación Colombiana de Golf por fortalecer las competencias y ampliar las oportunidades para los deportistas. En Barranquilla, el campeonato tendrá además el componente histórico de celebrar el centenario del club anfitrión y los 80 años de la entidad que impulsa el desarrollo de esta disciplina en Colombia.

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