Bajo pronóstico reservado se encuentra el exfutbolista profesional César Augusto Polo Tafur, luego de recibir un disparo con arma de fuego, en un intento de atraco perpetrado en el centro de la ciudad, a las afueras de la Papelería Tauro, ubicada sobre la carrera séptima de la ciudad de Valledupar.

César Augusto, jugador de Valledupar FC en el año 2008, recibió un impacto con arma de fuego a la altura de la mandíbula, al lado izquierdo del cuello, por lo que se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valledupar.

(Lea también: Según el Dane, casi la mitad de habitantes en Valledupar vivieron en la pobreza en 2022)

Indicó también que, de acuerdo con el reporte de los galenos, están esperando que César se vaya recuperando, para ir quitando la anestesia y realizarle una tomografía para descartar posibles afectaciones neurológicas.

“La cirugía de él fue bastante complicada . Todavía él está en riesgo, él no se encuentra fuera de peligro, hay que esperar la evolución , esperando que no haya hecho daño que le dejen secuelas en el sistema neurológico”, señaló la hermana del exfutbolista.

César Augusto Polo Tafur, de 41 años, más conocido como ‘Champions’, es el mayor de cuatro hermanos, residente en el barrio Kennedy, en el centro de la ciudad, a escasas calles de donde ocurrió el lamentable hecho de este jueves.

César Augusto se desempeña como administrador de las canchas sintéticas ‘Champions’, ubicadas sobre la Simón Bolívar, antes del balneario Hurtado, diagonal a Rio Luna.

César Augusto Polo Tafur fue delantero centro y perteneció a la plantilla profesional del hoy extinto Valledupar FC, en el año 2008, luego de debutar en el Barranquilla FC.

En el “equipo de todos”, Polo Tafur jugó un total de 9 partidos, donde anotó un par de goles en el equipo dirigido por Alfredo ‘El Pato’ Araujo, en el primer semestre y por Pablo Zuleta en el segundo del año, justo cuando el equipo alcanzó la final de la Primera B Colombiana, donde caería contra el Real Cartagena. Para el 2009, el exfutbolista fue traspasado al Real Santander.

(Vea también: “Me lanzaron una granada”: Higuita revivió duro episodio en casa que lo tiene emproblemado)

Familiares del exfutbolista profesional, indicaron que las autoridades ya tienen un posible sospechoso, y que se están apoyando de los videos en la cámara de seguridad, que se hizo conocido en las últimas horas, para identificar a este sujeto.

“Agentes de la SIJIN ya tienen sospechas de más o menos quién pudo haber sido la persona que hizo esto, sin embargo, no han confirmado nada, están viendo los videos y pues también están en la investigación”, indicó Vanessa Mendoza, prima de César Augusto.

“Estamos esperando que se haga justicia porque, así como estamos, Valledupar es invivible, no podemos ni salir no podemos divertirnos, no podemos llevar a nuestros hijos a un parque, porque estamos viviendo con el miedo y la zozobra de que nos hagan un daño”, señaló la hermana del exfutbolista.