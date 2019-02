Sobre la no convocatoria a la Copa del Mundo, Edwin Cardona explicó que “fue algo durísimo que me dejó marcado para siempre. Pero ya le di vuelta a la página porque no terminé el año cómo quería; ahora estoy feliz en Pachuca”

Además, explicó que en algún momento se publicará lo que en realidad sucedió para que no fuera incluido en la lista de Rusia por José Pékerman ni en la del Mundial Sub-20 por Eduardo Lara:

“Ahora no voy a hablar de eso porque detrás vienen muchas cosas y es maluco. Pero en su momento las personas se van a enterar de lo que pasó en el Sub-20 y en el Mundial de mayores y yo no soy quien lo va a decir”.

Sin embargo, aclaró que Pékerman nunca le dio la cara: “El día de mañana le preguntaré por qué no estuve, ya que nunca me dio una razón y nunca tuve la oportunidad de hablar con él”.

También señaló que espera volver al combinado patrio lo más pronto posible: “Antes que en la Copa América, en marzo me quiero ver en la Selección representando a mi país, que es lo máximo y un sueño para mí”.

Por otra parte, dio su versión sobre su no aparición en la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors de Argentina, su anterior club: “No terminé jugando por decisiones técnicas y uno lo tiene que respetar, como respeté cuando me dejaron afuera del Mundial.Pero tenía mucho optimismo y me sorprendió que me mandaran a la tribuna; los compañeros me abrazaron y sabían que la rabia que tenía, hasta las lágrimas se me salieron”.

Y concluyó apuntando que no le reclamó a su técnico, Gustavo Barros Schelotto, por esa determinación: “La verdad nunca le pregunté porque después del partido, con esa rabia [por perder la Copa], podía haber pasado cualquier cosa; mantuve la calma, aunque yo quería jugar porque desde la tribuna solo tenía impotencia. Cuando me fui del equipo le di las gracias por haberme llevado a ese gran club”.