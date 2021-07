‘Matador’, cuyo nombre real es Julio César González, lidera en redes sociales un movimiento de apoyo a todos los rivales de Colombia debido a que los jugadores del elenco tricolor guardaron “silencio” frente a los “atropellos de la Policía” en el paro nacional.

En consecuencia, Carlos Antonio Vélez leyó una supuesta y jocosa carta de los integrantes de la Selección Argentina para no recibir ese respaldo ante los dirigidos por Reinaldo Rueda en la segunda semifinal de la Copa América, por considerarlo de mala suerte.

Lee También

El periodista deportivo dijo en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, que el escrito había sido dirigido a los líderes de lo que denominó ‘Mamertolandia’, como llamó a “caricaturistas, literatos o que se lo creen, actores o que creen que lo son, escritores que creen que son escritores e ingenuos en general”.

Lo particular del texto es que tiene una posdata puesta por el propio Vélez teñida de tinte político.

“Pierden en las urnas, pierden los referendos, pierden en opinión y también están perdidos en el fútbol. Qué saldos son”, apuntó.

Carlos A. Vélez lee supuesta carta de Argentina a ‘Mamertolandia’

“Apreciados señores.

De antemano aclaramos que cada vez que salimos al campo, pensamos en ganar cualquiera sea el sentimiento de los que no juegan. A veces sale y a veces, no; pero lo intentamos. En esta Copa estamos a un paso de lograr lo que no hemos podido hacer con nuestro gran líder y referente ‘Lío’ Messi: ganar un título.

Hemos sido unos eternos favoritos en Mundiales y Copas, pero también hemos sido unos eternos perdedores y fracasados en finales. Desde el 86 no ganamos un Mundial y desde el 93, una Copa América, por lo que estamos casados con la derrota. Hay que hacer autocrítica.

En esta edición, como nunca, hemos hecho un buen campeonato en líneas generales. Bajamos, sí, en los segundos tiempos, pero tenemos la mejor versión del Messi utilitario, del que corre y ayuda, del jugador que estábamos esperando hace décadas, estamos cerca de romper el maleficio.

Por lo tanto, les pedimos el favor a quienes han expresado, siendo colombianos, preferencias por preferencias por los rivales del equipo de Rueda, que no lo vayan a hacer con nosotros, por favor.

No fotos en perfiles del equipo, de Armani, Lautaro y menos de ‘Lío’. Estamos muy agradecidos con su sana intención, pero no, muchas gracias.

Los antecedentes indican que cada vez que ustedes tiran en contra de la Selección Colombia, esta gana o clasifica y los por ustedes respaldados, terminan perdiendo. Véase Perú en Eliminatorias y en Copa, Ecuador y Uruguay.

Mil gracias por el respaldo, pero mejor no hinchen por nosotros, correríamos grave riesgo, hinchen por su selección”.

“Posdata mía: Pierden en las urnas, pierden los referendos, pierden en opinión y también están perdidos en el fútbol. Qué salados son”.

En audio, la lectura y la posdata de Vélez (desde el minuto 20:00):