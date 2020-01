“Ya estamos casi que finalizando el mes de enero y muchas personas arrancan este mes haciendo dieta, cambiando los hábitos alimenticios, comiendo súper saludable… ¡Ay no, yo no he podido!”, dijo Carolina en una de sus publicaciones.

En las imágenes, la famosa sale con un pedazo torta de chocolate con arequipe y mostrando su frustración por no poder evitar la tentación de seguir comiendo a pesar de que diciembre ya llegó a su fin.

“Sigo pecando”, afirmó la presentadora en otro de sus videos.

Otro de los famosos que no podido dejar de comer es Bako, vocalista de la banda bogotana The Mills, y así quedó demostrado en una foto que compartió en sus redes sociales con la siguiente descripción:

“¡No puedo parar! ¡Malditos y sensuales buñuelos! ¡Ayudaaa!”.

Por su parte, Carolina Cuervo publicó unas historias comiendo chocolate donde, con la ayuda de un divertido filtro de Instagram, se burló de ella misma.

Además, la actriz manifestó que se siente “muy culpable por todo lo que se comió en diciembre”.

Ahora estas celebridades están buscando cómo bajar esos ‘kilitos’ de más que han subido en estos últimos dos meses, para así comenzar a cumplir unos de sus propósitos en este nuevo año: estar saludables. ¿Qué medidas tomarán?