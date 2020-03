green

A lo largo de nuestra vida, nuestro pelo habla por nosotros. Lo usamos para contarle al mundo quiénes somos y qué queremos decir. Pero con mucha frecuencia, las mujeres y los hombres son juzgados si su pelo no se ajusta a las reglas y expectativas (muchas anticuadas) que la sociedad tiene con respecto a cómo debemos usarlo.

“Mi pelo dice: ¡Esto soy yo!”.

“Por mucho tiempo oculté el color de mi pelo porque para la sociedad las canas significan vejez. Un día me di cuenta de que por eso estaba sometiéndolo a tratamientos agresivos y además no estaba siendo coherente con un aspecto de mí solo por no incomodar a los demás porque a mí me gustan las canas, así que decidí lucirlo natural. Si mi pelo hablara, diría: “este soy yo… ¡por fin!”, explicó la icónica presentadora de noticias.

En un post publicado hace un par de meses, Silvia aseguró que no era muy dada a las transformaciones, pero en esta ocasión quiso liberarse de unas cuantas ataduras para darse un nuevo aire, uno con el que quiere mostrarse tal cual es.

Al parecer, todo ha sido un proceso para deshacer sus miedos y dejar al descubierto su pelo blanco, las canas que desde hace algún tiempo ha escondido detrás de tintes, pues es “hora de que se vea (su cabello) de su color natural”.

Por lo anterior, Silvia se unió a Pantene, una marca que sabe que el pelo puede decir muchísimo sobre quiénes somos. Pantene tiene la misión de desafiar los prejuicios y promover un nuevo estándar de lo que se considera un pelo increíble… un pelo que se define solo por la persona que lo usa.

A Pantene lo inspiran las historias de las personas que usan su pelo como un medio para expresarse y para contarle su verdad al mundo.

En ese sentido, Silvia está siguiendo el concepto de que “Un pelo Pantene lo Dice Todo”, incluso cuando la sociedad dice lo contrario.