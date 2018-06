¿Qué cosas mínimas requiere alguien que desea emprender?

Lo primero es tener las ganas y la valentía para hacerlo. También es importante un conocimiento específico sobre el producto o la industria donde va a emprender.

En el listado de consejos que usted da, el cuarto punto habla de ‘conseguir un mentor’ como los de la antigüedad. ¿Cuál es su importancia?

Cuando uno entra a hacer un emprendimiento se enamora de su idea, entonces tener una persona que le haga ver la realidad funciona muy bien. En los oficios de la Edad Media, una persona trabajaba 7 años para lograr una maestría. Eso es lo ideal, y que no se usa generalmente, pero si alguien lograra conseguir un mentor que le permitiera mejorar sus habilidades en los campos que quiere trabajar sería lo ideal.

En temas digitales, la gran mayoría de mentores están en el exterior. Si no se consigue un Elon Musk, por ejemplo, en Colombia, ¿cómo se puede aprender sin un mentor así?

Yo creo que es difícil, pero no imposible. La percepción de que en el país no hay buenos mentores no es necesariamente cierta. Contamos con personas que están trabajando en ello, e incluso hay varias empresas que hacen programas de mentorías y aceleraciones. Además, un mentor no necesariamente es alguien que tuvo éxito y se volvió billonario, un amigo o familiar más adelantado que uno puede ayudar como mentor.

El último punto de esa lista de consejos, “salir al mercado lo más ligero posible”, está basado en la teoría de Eric Risse y su libro ‘Lean Startup’. El colombiano tiene la mentalidad de esperar un éxito inmediato, ¿este querer el billón de dólares de la noche a la mañana puede afectar un emprendimiento?

Cuando abres un negocio basado en lo digital, se puede abrir lo más ligero posible porque nadie va a saber si estás teniendo éxito o no. La teoría [de Risse] aclara que en vez de lanzar en una oferta perfecta basada en hipótesis de lo que el cliente va a querer, se espere a llegar al mercado y ahí si empezar a entender a tu cliente y lo que quieren de ti y cómo debes hablarles. Una vez hecho esto se empiezan a crear ciclos iterativos para poder ir mejorando la promesa de valor.

Su artículo “¿Y cómo estamos en Colombia en materia de producto?” habla sobre consumidores poco sofisticados, los ejemplos son principales de productos tangibles como el café, pero, ¿a nivel digital también lo somos?

El no haber tenido inmigración durante tantos años y vivir en cierta forma alejados del mundo hizo que no seamos muy hábiles para desarrollar productos culturalmente ricos, lo cual generó una demanda poco sofisticada, como es el caso del café.

En lo digital ya no estamos aislados. No pienso que en esto seamos poco sofisticados, de hecho en Colombia el tema de redes sociales lo hace uno de los países con más adhesión. A nivel de Latinoamérica posiblemente somos pioneros y nuestras audiencias son unos adoptantes de tecnología bastante tempranos.

¿En Colombia hay pleitesía por lo que viene del extranjero?

Por lo que nosotros no vimos extranjeros durante décadas a causa de la guerra y la dificultad geográfica de nuestro territorio, ellos eran algo ‘exótico’. Eso hace que el colombiano esté un poco maravillado con el extranjerismo, pero la apertura económica no es nueva y recibimos productos físicos y digitales de fuera.

La primera fase de la globalización es el encanto por la oferta extranjera, sin embargo, yo veo que Colombia es un país bastante patriótico y algunas industrias han entendido que colombianos lo podemos hacer mejor que los extranjero, por ejemplo Rappi o Domicilios.com.

Inicialmente sí nos obnubilamos por lo extranjero hasta que haya una oferta local bien hecha y que haga el consumido orgulloso de lo hecho aquí.

¿Qué es un ecosistema digital? ¿Cómo funciona?

El ecosistema digital lo que está generando es un cambio en la concepción de los negocios. Entenderlo es lograr conocer cómo es ese relacionamiento de las personas con las diferentes tecnologías y cómo eso está generando oportunidades y nuevos retos para las empresas. Ya no se compite solamente con una oferta local, sino también internacional. En un ecosistema digitalizado computes de tú a tú con cualquier empresa en el mundo.

Recientemente un estudio realizado en EE.UU. indicó que la mayoría de gente confía más en una empresa con la que pueden interactuar en redes sociales. ¿Esto verdaderamente marca una diferencia a la hora de tener una buena relación con el cliente?

Uno de los cambios más grandes en el paradigma de la comunicación es que hoy en día la conversación no es en una sola vía. El usuario quiere tener interacción constante con la marca, no solamente en temas de PQR o servicio al cliente, sino estar involucrados realmente. Para las empresas es una buena manera de tener contacto con los consumidores que están al otro lado y saber si lo está haciendo de buena manera.

¿Cuál es el paso clave que debe dar un emprendedor?

El primero es ser muy bueno en lo que hace, no en el emprendimiento como tal, sino que si es un diseñador debe ser mejor que los demás; si hace collares deben ser superiores al resto. En definitiva, volverse un maestro en el tema.

Lo segundo es entender el modelo mental del marketing basado en lo digital. Al final del día los negocios, más que basarse en una gran idea y un primer gran paso, se cimientan en ser juiciosos y constantes para mejorar.

Es decir, la paciencia y retroalimentación son la clave.

Sí, junto con la disciplina.

¿Cómo ve el tema digital en Colombia de aquí a 10 años?

Es una gran pregunta, por eso asusta. Veo 2 caminos: los que logren hacer el salto hacia la transformación digital y quiénes no. Colombia muestra signos de estarlo haciendo. Siendo optimista, tendremos muchas empresas en lo digital, lo cual generará autoempleo y emprendimiento, pero desde el punto de vista pesimista creo que veríamos un país en el que muchas de las fuentes de empleo actuales van a desaparecer y las cifras de desempleo podrían ser históricas.

Nicolás Vergara ahondará en estos temas en una conferencia el 28 de junio en Ilustre (Calle 120a # 3a-11). Para más información y entradas ingrese aquí.