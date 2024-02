Comprar moto es el sueño de muchos colombianos que actualmente están buscando soluciones de movilidad a los trancones de las principales ciudades del país. En medio de la situación económica apretada una de las opciones más asequibles es el vehículo usado.

Sin embargo, al momento de comprar uno de este tipo es necesario tener en cuenta varios aspectos, como los papeles al día y que esté libre de cobros que pueden significar un dolor de cabeza en el futuro, como las multas de tránsito.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una moto?

Según la página oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, hay varios pormenores que deben tener en cuenta los compradores de vehículos usados:

Pedir certificado de libertad y tradición. Solicitar ante la Dijin el certificado de revisión técnica en identificación de automotores, lo que garantiza que el vehículo no tiene pendientes judiciales. Verificación estos datos en el Runt: Inscripción de comprador y vendedor al registro. Vigencia del Soat y el certificado de revisión técnico-mecánica actualizado. Que tanto a como comprador como vendedor no le figuren deudas por concepto de infracciones de tránsito. Que los últimos 5 años de impuesto vehicular estén cubiertos. Que el traspaso nunca quede abierto, sino que sea aprobado por el organismo de tránsito ante el cual se solicitó.

¿Qué pasa si compro una moto con multas?

En primer lugar hay que aclarar que la moto no es objetivo de multas, pero sí lo es el conductor que es propietario de la misma. Es por ello que es importante revisar en la plataforma de consulta del Simit con el número de cédula y verificar que no tenga pagos pendientes, ni de líos judiciales ni de infracciones de tránsito.

De no comprobar que ambas personas estén libres de saldos el traspaso de los papeles del vehículo no se podrá efectuar, por lo que el “nuevo dueño” de la moto no tendría propiedad explícita sobre la misma.

Cabe destacar que esto es un problema a futuro para ambos actores, pues si, por ejemplo, el nuevo conductor de la moto comete una infracción detectada por una cámara de fotomultas, el cobro recaerá sobre el propietario del vehículo.

Para evitar este y más problemas es necesario hacer el procedimiento de traspaso y verificar que se efectúe.