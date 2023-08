De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, cerca del 30 % del presente año en el país, ha estado conformado por semanas de cuatro días hábiles por cuenta de los días festivos; es decir que, de las 52 semanas completas en el 2023, únicamente 36 (69 %) han tenido o tendrán la totalidad de sus días laborales.

Tales datos, que ubican a Colombia como una de las naciones con mayor cantidad de festivos a nivel mundial, incide en el buen dinamismo del turismo doméstico, principalmente de aquel que se hace por carretera hacia municipios cercanos.

Por esta razón, si usted tiene carro eléctrico y está pensando en aprovechar este ‘puente’ para viajar con familia o amigos, la aplicación de la compañía chilena, Evsy, le muestra todas las terminales de carga públicas disponibles en Colombia, y le permite identificar la más cercana, según su ubicación geográfica.

“Las personas que tienen un auto eléctrico suelen planear sus viajes hacia destinos en los que saben que hay estaciones de carga, pues, como es natural, no quieren arriesgarse a quedarse sin energía.

Evsy

Esto genera que, a veces, no se visiten destinos con grandes atractivos turísticos por cuenta de que los usuarios no tengan certeza de que allí exista un punto de carga. Con nuestra aplicación, esto ya no pasará más”, explicó Pablo Maturana, CEO y cofundador de Evsy.

Cabe agregar que la aplicación de Evsy está disponible para dispositivos Android (Play Store) y Apple (App Store), y su uso es totalmente gratuito.

Así mismo, se muestran todas las terminales de carga pública disponibles, es decir, todos los actores del ecosistema de carga para vehículos eléctricos formalmente constituidos se pueden ubicar aquí; de forma que el usuario pueda encontrar toda la variedad de marcas que ofrece el mercado actualmente.

“Evsy no solo es útil para aquellos que quieran viajar a un municipio cercano, de hecho, si alguien quisiera llegar por ejemplo hasta Chile en un carro eléctrico, podría hacerlo utilizando nuestra app”, agregó Maturana.

Finalmente, es de destacar la última funcionalidad colaborativa que incorporó la compañía a su herramienta, la cual le permite a los usuarios agregar nuevos puntos de carga, con lo que ofrece información en tiempo real; y registrar el estado de cada terminal y subir una valoración según la calidad de su experiencia, con lo que los miles de usuarios sabrán el estado actual de cada punto.