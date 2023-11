La industria automotriz colombiana se prepara para el año 2024 con expectativas de cambios significativos, especialmente en el ámbito de los precios de los vehículos nuevos. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, revela en una reciente encuesta que el 50 % del sector automotor espera una disminución en los precios de los carros 0 kilómetros, respondiendo así a la baja demanda generada por los elevados costos.

Entre las novedades que se esperan destacan varios modelos presentados recientemente en la Feria del Salón del Automóvil como el Mazda Cx-30 2.0 Grand Touring At. (a 114.800.000 pesos), el Kia Sportage 2.0 Vibrant (119.900.000 pesos), la Chevrolet Montana 1.2 T Ltz 4×2 At. (99.800.000 pesos), el Byd Yuan Plus Ev. (195.000.000 pesos), el Nissan Versa 1.6 Advance (85.500.000 pesos), el Mercedes-benz Clase Glc 350e A Matic 2.0 (399.900.000 pesos), el Renault Duster Zen y el Hyundai Kona 1.6 Hibrida, entre otros.

Colombia, como uno de los mercados automotores más grandes de América Latina, continúa atrayendo la atención de fabricantes y distribuidores de automóviles. Por ejemplo Casa López, consolidando su posición como líder en la industria, espera lograr un crecimiento constante del 15 %, respaldado por alianzas estratégicas con marcas reconocidas como Michelin y TotalEnergies.

Las novedades para el 2024 no solo se limitan a los modelos de vehículos, sino que también abarcan la adaptación de la industria a los desafíos y oportunidades del momento. La caída del 43 % en la industria automotriz en junio pasado, en comparación con el mismo mes en 2022, muestra la necesidad de una evolución constante.

De hecho, Casa López, como líder de la industria automotriz, también asegura tener un aporte con innovación tecnológica y la responsabilidad medioambiental. A través de la siembra de más de 2.500 árboles en Pereira (Risaralda) y Bogotá, la empresa contribuye a un llamado generalizado en Colombia e internacionalmente por la construcción del futuro.

El Gerente General de Casa López, Carlos Felipe Henao, señaló: “Nuestra empresa no solo se compromete con el crecimiento empresarial, sino también con la responsabilidad medioambiental. Continuamos invirtiendo en prácticas sostenibles y colaboramos activamente con la comunidad para construir un futuro más verde”.

Además, la incorporación de prácticas sostenibles y la innovación tecnológica son elementos clave que las empresas del sector están adoptando, alineándose con las tendencias globales y las demandas cambiantes de los consumidores.

Para el 2024 se vislumbra un año de transformación en la industria automotriz colombiana, en el que la oferta diversa de vehículos a precios más accesibles podría generar un impacto positivo en la demanda. Las empresas, en su conjunto, están posicionadas para abordar estos cambios, enfocándose en la innovación y la sostenibilidad para asegurar un futuro más dinámico y resiliente para el mercado automotor en Colombia.

Durante la más reciente Feria del Salón del Automóvil, los vehículos eléctricos e híbridos fueron los protagonistas. Diferentes marcas les mostraron a los colombianos las alternativas para el 2024 en esta línea.

Siguiendo con el compromiso medioambiental, este tipo de vehículos han aparecido como una alternativa para las personas que quieren tener un vehículo con varios beneficios y contribución medioambiental.

En Colombia hay una intención por incentivar la compra de estos vehículos y se espera que en los próximos años cada vez se vean más puntos de carga, lo que favorecería la comercialización.