El Taycan Turbo (no tiene un turbo mecánico, sino que el nombre hace referencia a la potencia) ofrece 670 caballos de potencia y va de cero a 100 km/h en solo 3,2 segundos y una velocidad máxima de 260 km/h, y en este caso no importa si lo acelera a la altura de Bogotá o de Cartagena, pues el rendimiento en los carros eléctricos no tiene nada que ver con la cantidad de oxígeno en el aire, como sí lo es en los motores de combustión interna.

Sus baterías dobles le otorgan a este vehículo eléctrico una autonomía de 400 kilómetros en promedio con una sola carga, como para ir de Bogotá a Bucaramanga sin recargar. Estas distancias dependen del estilo de manejo y del uso del aire acondicionado, el radio y si lleva las ventanas abiertas o cerradas.

El precio del modelo Turbo: 914 millones de pesos, aproximadamente

Por ese precio, el usuario puede disfrutar de seguridad, pique, mucho confort a bordo y dos baúles, uno adelante y otro atrás, pues las baterías están dispuestas de tal forma que dejan ese espacio de almacenamiento libre.

Lo interesante de este auto es que ha sido capaz de ganarle por poco en un pique a su contraparte, el Tesla Model S, según pruebas de la revista británica Top Gear, como se aprecia en el siguiente video:

El buen rendimiento se logró a pesar de que el Porsche tiene 4 caballos de potencia menos que el Tesla y es 130 kilos más pesado.

El Tesla lo supera por centímetros en los primeros metros, pero al cabo de una milla, el Porsche lo supera por más o menos dos carros de distancia.

Los dos modelos Porsche Tycan que hay en Colombia ruedan en Bogotá y en Cali, respectivamente.