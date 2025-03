En Bogotá y Colombia, cada día se ponen millones de multas por distintas razones, como por ejemplo exceso de velocidad, pico y placa, pasarse un semáforo en rojo y mucho más, pues así se les exige a los conductores a obedecer las normas de tránsito y además se hace un recaudo que ayuda a la infraestructura y seguridad en las vías.

De hecho, en Bogotá, por ejemplo, una de las multas que más se ponen es con respecto a los mal parqueados, ya que los establecimientos que hay con este fin no son suficientes y muchos simplemente optan por dejar su vehículo en cualquier vía, lo cual no está permitido y por eso aparece la infracción.

Ahora, hay un problema que tienen muchos conductores y es que para evitar esa multa, entregan su vehículo en un ‘valet parking’, que es ese en el que unas personas lo recogen y lo llevan, en teoría, a un sitio seguro, y se desentienden hasta que acaban con sus diligencias, pero cuando vuelven se encuentran igual con la infracción y en muchos casos incluso con la inmovilización del automóvil.

Cuál es el problema con los ‘valet parking’ de Bogotá

Y es que al parecer muchas personas, cuando salen a buscar su carro, ya no lo encuentran y las empresas dedicadas a prestar este servicio no responden y es porque no están reglamentadas completamente.

Así lo dio a conocer la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz Acosta, quien por medio de sus redes sociales aseguró que hay muchas empresas que no cumplen con los requisitos, parquean los carros donde mejor les parezca y por eso es que cuando llegan las autoridades, se pone la multa que debe pagar el conductor.

“Reiteramos a los ‘valet parking’ que, para poder usar el espacio público y prestar su servicio, deben cumplir con la Resolución 151742 de 2022, con la cual se adoptaba el protocolo que solicita, entre otras cosas: Registro Único Tributario (RUT), convenio con el establecimiento fuera de vía, pago de la retribución y la respectiva póliza”, escribió la secretaria.

Esta aclaración se da en medio de una coyuntura en la que los agentes de tránsito hicieron un operativo de control en Chapinero y Usaquén y terminaron multando a muchos carros que estaban mal parqueados por esos servicios de ‘valet parking’.

De cuánto es la multa por estar mal parqueado en Bogotá

Ahora, el problema es que estas compañías no responden y la multa le corresponde pagarla al conductor. Según el Código Nacional de Tránsito, esta infracción es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que para 2025 corresponde a 711.750 pesos.

Además, esta es una sanción que da inmovilización, por lo que además debe pagar los costos de la grúa y del tiempo de parqueadero en los patios de la capital.

Ante esto, lo mejor que puede hacer es siempre estacionar en un parqueadero que esté correctamente regulado, ya que así tiene más tranquilidad en cuanto a seguridad, multas y más, ya que allí, al momento de usted entrar, ya queda seguro de que nada le puede pasar a su automóvil o de lo contrario esa compañía le debe responder.

Cuánto es lo máximo que pueden cobrar los parqueaderos en 2025

Tal como quedó establecido por parte de la Alcaldía de Bogotá, para 2025 lo máximo que pueden cobrar los parqueaderos es:

Automóviles, camperos, camionetas y vehículos pesados: 201 pesos por minuto.

Motocicletas: 141 pesos por minuto.

