El famoso, que ha ganado popularidad por su papel de Erik Killmonger, en ‘Pantera Negra’, chocó su carro de manera estrepitosa contra otro auto que estaba estacionado en la calle.

Según informes preliminares de las autoridades de Los Ángeles (Estados Unidos), el Ferrari de Jordan se estrelló contra un Kia estacionado, lo que le ocasionó que sufriera graves daños en la parte frontal. Aunque se presume que el actor estaba al volante, la policía no ha confirmado responsabilidades.

Michael B. Jordan crashed his Ferrari into a parked car in Hollywood pic.twitter.com/AtTd8WlyOB

— No Jumper (@nojumper) December 4, 2023