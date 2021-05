Juan Pablo Montoya, con el equipo Arrow McLaren, dio una nueva muestra de su capacidad en el automovilismo en el Indianapolis Motor Speedway, un lugar conocido por ser uno de los grandes escenarios del deporte mundial.

El colombiano respondió a un lugar en el que ganó por primera vez en el año 2000 y en el que volvió a coronarse en 2015. Lo cierto es que fue protagonista del espectáculo.

El ‘Top-10’ de Montoya tiene un valioso mérito ya que arrancó desde el puesto 24, en una competencia que ganó otro conocido del bogotano: el brasileño Helio Castroneves, de 46 años.

El logro de Montoya fue destacado por la cuenta de Twitter del Arrow McLaren:

500 miles done! 💪@jpmontoya and the No. 86 Arrow McLaren SP Chevrolet finish the #Indy500 P9#INDYCAR pic.twitter.com/8nSN5pgn7M

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 30, 2021