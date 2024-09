A través de las redes sociales, el creador de contenido Kevin Rivera compartió con sus miles de seguidores las razones por las que decidió vender sus dos camionetas de alta gama, las cuales no pasan de los 50.000 kilómetros de uso.

‘El negro está claro’, como popularmente se le conoce, aseguró que no “da más” con el costo que esos vehículos le están ocasionando, por lo que la mejor solución, según él, es salir de ellos.

(Vea también: Preocupación para personas que están vendiendo su carro en Colombia; se puede complicar)

“Con todo el dolor del alma me toca vender mis carros. La verdad ya no los puedo sostener, la situación económica no está como ustedes piensan. Están nuevos, no doy más“, dijo.

En el video compartido, el ‘influencer’ vallecaucano indicó que una de sus camionetas tiene 40.000 kilómetros de uso y la otra 35.000 kilómetros.

“Están prácticamente enteros, no les he dado mala vida, siempre los he manejado yo, no consumo licor ni drogas, o sea que estos carros han ido de la casa a la cancha, a donde la abuela y a la finca”, precisó.

‘Influencer’ dice cuánto paga en impuestos y seguros por camionetas

‘El negro esta claro’ señaló que paga entre 27 y 30 millones de pesos anuales por los impuestos y seguros de sus vehículos de alta gama.

“Para sostener una (Mazda), el seguro contra todo riesgo me vale 6’500.000 pesos anual, el impuesto anual son 4’000.000 de pesos y el Soat vale 1’150.000 pesos, o sea que anual este carro se traga 11’650.000 pesos“, indicó.

Y agregó: “Para la otra (Toyota), el impuesto anual son 8’000.000 de pesos, más 6’000.000 de pesos de seguro todo riesgo, más 1’320.000 pesos de Soat. Un total de 15’320.000 pesos anual“.

Lee También

Tal y como explicó el creador de contenido, los gastos fijos de ambas camionetas se le hacen insostenibles, además del precio de la gasolina, razones por las que decidió ponerlas a la venta.

“15.320.000 pesos anual más 11’650.000 pesos, un total de casi 27 millones de pesos me cuesta a mí tener estos dos carros y no me están produciendo nada, entonces por vivir de apariencias no voy a dejar de ganarme otros pesos. Esa plata la puedo convertir en un activo, algo que me produzca dinero. Me puedo comparar un carro más sencillo que me transporte y pagar menos. Por esa razón los voy a vender. Sinceramente no me da por los impuestos y, además, la gasolina está muy cara. Les hablo con la verdad, porque ustedes son los que me han dado a mí para andar en esos carros”, concluyó.