Saber como tanquear un carro de forma correcta es importante, así como saber si es recomendable agitar el auto al llenarlo de gasolina, pues varios componentes pueden influir en el rendimiento del automóvil, la economía de combustible y hasta en la seguridad.

¿Gasta más gasolina frenar constantemente o acelerar mucho?

Según un artículo de Mobil, una de las marcas de aceite y gasolina más destacas a nivel internacional, el motor trabaja el doble para superar la resistencia del viento y se quema hasta un 15 % más de gasolina a 100 km/h y un 25 % más a 11 km/h.

Este aspecto es importante tenerlo claro para entender el gasto de gasolina que se crea tanto acelerar como frenar con frecuencia.

Es decir, los arranques y frenadas bruscos pueden aumentar el consumo de combustible en un 40 %, quiere decir que si se gasta el combustible al hacer esto.

Shutterstock

La razón por la que no es recomendable frenar tan fuerte, es porque obliga al carro a acelerar desde cero, mientras que si está frenando suave, da tiempo para que el carro no tenga que parar completamente y su arranque no implique un enorme gasto de la gasolina.

Ahora, por otro lado, hay ciertas razones por las que es importante saber toda la información del uso de gasolina, como por ejemplo, cómo llenar correctamente el tanque, si es de manera rápida o despacio.

¿Qué velocidad se gasta menos gasolina?

La velocidad a la que se conduce tiene un impacto directo en el consumo de gasolina. Generalmente, conducir a velocidades más bajas consume menos combustible.

¿Por qué?

Resistencia del aire: a mayor velocidad, mayor es la resistencia del aire que el vehículo debe vencer, lo que requiere más energía (y por lo tanto, más combustible).

a mayor velocidad, mayor es la resistencia del aire que el vehículo debe vencer, lo que requiere más energía (y por lo tanto, más combustible). Revoluciones del motor: para mantener una velocidad más alta, el motor debe trabajar a mayores revoluciones por minuto, lo que también aumenta el consumo de combustible.

¿Qué cambio consume más gasolina?

El cambio manual gasta más gasolina al encenderlo y avanzar, pues cuando se prende el carro con cambio manual, se estará haciendo un gran gasto de combustible. Para evitar que esto suceda, lo mejor que se puede hacer es ir avanzando poco a poco.