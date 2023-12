Tener un carro propio en Colombia es actualmente un privilegio, ya que están muy costosos, el mantenimiento no es nada barato, los impuestos también valen un dineral y por eso es que ahora muchas personas prefieren moverse en bicicleta o patineta eléctrica.

Sin embargo, hay algo con lo que sufren las personas que tienen vehículos y es que estos muchas veces presentan sonidos o ruidos extraños, que en la gran mayoría de casos es porque algo se dañó o simplemente porque hay algún elemento que se desacomodó.

Por ejemplo, en el motor es común escuchar que cuando se prende el carro, hay un chirrido que hacen las correas, ya sea por gasto o porque no están bien lubricadas, una situación que causa estrés porque el sonido es molesto y porque los conductores creen que se necesita una reparación muy costosa.

No obstante, esto no siempre tiene que ser así, ya que hay unas soluciones para este tipo de situaciones que hacen que el ruido desaparezca provisionalmente y así no tener que gastar tanta plata.

Cómo quitar el ruido de las correas del carro con desodorante

Tal como explicó el usuario de YouTube Carlos Mortil Channel, hay una opción de quitar el ruido y es con desodorante en barra, lo cual funciona muy bien en principio, pero deja de trabajar con el paso de los minutos.

Tal como se explica en el video, este ruido se presenta porque hay un desgaste normal en la correa y por eso hay que engrasarla para que deje de rechinar, pero para eso se pueden usar varios elementos.

El primero que se usa en el experimento es un desodorante en barra, pero aunque esta solución sí funciona en un principio, el efecto dura muy poco y luego el ruido seguirá presente por el resto del camino.

Lo segundo que se usa en el video es un cosmético para bandas, el cual sí es especializado para este tipo de elementos del vehículo y por eso es que su efecto dura, por lo menos, 15 días. Sin embargo, luego de ese tiempo toca o volverle a aplicar o ahí sí llevar el carro al taller para que solucionen el problema completo.

Finalmente, en el experimento utilizan un aceite 3 en 1 que casi todo el mundo tiene en su casa, pero este no es recomendable ya que el efecto en el ruido es casi nulo y sí puede perjudicar otro tipo de elementos del motor.

Es decir, para quitar el sonido es válido usar un desodorante o un cosmético para bandas, pero teniendo en cuenta que esta es una solución temporal y no definitiva.