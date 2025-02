El año pasado las ventas se dispararon 149,6 % frente al 2023, de acuerdo con datos de la Andi y Fenalco.

Mientras en 2023 los colombianos adquirieron 3.677 carros de esta clase, el año pasado el apetito se disparó a tal punto que se comercializaron 9.178 unidades.

La marca líder es de origen chino y está llamando la atención con sus diseños, además de estar respaldada por una fuerte capacidad de producción y precios competitivos.

(Vea también: Clopatofsky se sinceró sobre carros chinos que están llegando a Colombia: “Son otra cosa”)

Se trata de BYD, que con 3.900 vehículos eléctricos nuevos rodando por Colombia alcanzó una participación de mercado de 42 % y un crecimiento de 448 % en su operación frente al 2023.

Sus modelos más exitosos en el país durante el último año fueron el BYD Seagull, el Yuan Up, el Yuan Pro y el Yuan Plus, según revelan las cifras.

Ahora, la marca quiere seguir ganando terreno en todo el mundo e incorporará funciones gratuitas de asistencia para los conductores.

BYD announcing various export success in 2024

It was #1 in overall sales in SinGapore

It was top selling BEV brand in Malaysia, Thailand, Colombia.

It had highest selling EV type in Philippines w/ Atto 3

It was fastest growing auto brand in Brazil. pic.twitter.com/T6AFz5bPRD

— tphuang (@tphuang) January 28, 2025