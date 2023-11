Vivir el deporte ha cobrado un nuevo significado en el siglo XXI. El hecho de poder ver las transmisiones en vivo y tener actualizaciones en tiempo real es algo que hace unas décadas era impensable.

Adicionalmente, hoy en día podemos apostar sobre los eventos que más nos llaman la atención y agregarle, aunque parezca imposible, una emoción extra a la pasión por el deporte. Con el solo hecho de pensar en que vas a multiplicar tu dinero según sea el resultado de algún partido, lo vives de manera diferente. Un gol es más que un gol, o un sprint final es mucho más que un remate de carrera.

Opciones de apuestas deportivas preferidas en Colombia

Si es por popularidad, sin lugar a dudas el fútbol se lleva todas las miradas. Sin embargo, el apostador colombiano tiene un fuerte arraigo hacia los deportistas nacionales y esto hace que el portafolio deportivo se expanda. En principio, esta expansión se va a deber a la personalidad en sí que practique este deporte y, luego, por interés propio.

Un ejemplo de ello fue Juan Pablo Montoya quién, en su tiempo, tuvo excelentes temporadas en la fórmula uno atrayendo varias miradas nuevas hacia el deporte y, ahora que ya no está más en la F1, dejó varios adeptos al deporte. Entre los deportes más destacados, tenemos:

Fútbol Tenis Fórmula 1 Ciclismo Baloncesto

Fútbol

Sin lugar a dudas es el deporte más seguido y practicado en Colombia, no hay colombiano que no recuerde esa marea amarilla que se aglutinó en el aeropuerto El Dorado luego de que la selección colombiana de fútbol, de la mano de Pekerman, volviera de su mejor participación en un mundial en el 2014.

Además, a nivel de clubes en Sudamérica están las competiciones de la CONMEBOL que todos los años ilusiona a los fanáticos del deporte con una oportunidad más para levantar las copas continentales para el club de sus amores.

Todo esto, sin hablar de los futbolistas colombianos que se desempeñan en el fútbol europeo en donde siempre hay pronóstico de buen fútbol. Es por ello, que los apostadores en Colombia tienen muy presente este deporte para hacer sus pronósticos, ya sea del torneo completo prediciendo quién quedará campeón o, también, jugando a cuántas tarjetas o tiros de esquina habrán en un partido de fútbol en particular.

Codere se posiciona como el operador más popular en el país para disfrutar de estas apuestas deportivas en línea. ¡Únete a la emoción del fútbol y haz tus apuestas en Codere!”

Tenis

En definitiva, el deporte blanco ha ganado una popularidad inmensa en lo que va del siglo. Seguramente esto se deba a que pudimos ver por televisión al que muchos denominan el mejor jugador de la historia del deporte: Roger Federer. Y, es que, sin que Federer sea colombiano, logró atraer muchas miradas hacia esta disciplina por las cosas que lograba a tan temprana edad y por su personalidad humilde a pesar de estar en la cima del mundo.

Hoy en día, los torneos de Grand Slam son apetecidos por los colombianos en donde se busca apostar por los siempre favoritos partido a partido. Adicionalmente, en Colombia tenemos a la dupla Cabal-Farah que han logrado lo que ningún otro colombiano ha logrado en este deporte y esto es algo que los apostadores colombianos agradecen infinitamente.

Pronosticar el campeón de un torneo Grand Slam es una de las opciones que más cantidad de apostadores atrae en este deporte, y Betsson se destaca como el operador más popular en Colombia para disfrutar de estas emocionantes apuestas.

Fórmula 1

Si bien, como se dijo, Juan Pablo Montoya no está más en los circuitos de la F1, sí ha dejado a varios seguidores de este deporte debido a los grandes desafíos y las altas velocidades que se manejan en el mismo. Además, sin importar que es un deporte bastante exclusivo para cierta parte de la sociedad, la ingeniería detrás de cada una de las máquinas es algo que deja anonadados a muchos.

Gracias a esto y a otros varios factores, la F1 se ha asegurado un puesto dentro de las disciplinas con mayor cantidad de apostadores en Colombia. También, con cada avance tecnológico que sufre la maquinaria de un carro de F1, los apostadores se ven tentados a pronosticar sobre los resultados que estos cambios pueden llegar a tener.

Rivalo se muestra como la casa de apuestas más popular entre los apostadores colombianos del deporte motor para realizar este tipo de apuestas, ofreciendo una plataforma confiable para disfrutar de esta emocionante disciplina.

Ciclismo

La arepa, el café y el ciclismo son de las cosas más colombianas que se pueden mencionar. No es algo raro que un colombiano de a pie se levante temprano en un fin de semana para seguir la Vuelta a España o el Giro d’Italia y, es que, en los últimos años se han multiplicado los ciclistas que representan a Colombia a nivel internacional. Esto es algo que viene desde Lucho Herrera y el Cochise Rodriguez que han sido dos de los ciclistas más importantes del deporte colombiano.

Es muy popular que en estos eventos deportivos se realicen apuestas al ganador de la etapa. Cuando se trata de esto Bwin es la opción más popular entre los colombianos, brindando cuotas competitivas y una plataforma sólida y segura.

Además, es un deporte que sentimos mucho más de cerca porque la gran mayoría de los hogares colombianos tiene una bicicleta guardada, es uno de los regalos más apetecidos cuando se es niño y, también, es común salir a hacer etapas propias en las cordilleras de Colombia. No por nada los ciclistas colombianos se destacan en las etapas de montaña.

Baloncesto

Por lo general, en las casas de apuestas colombianas solo se contemplan las ligas de fútbol del país para ofrecer dentro de sus opciones de apuestas. La única excepción es el baloncesto, la liga nacional de basketball ha ido en constante crecimiento generando cada vez más competencia interna lo que deriva en cada vez mejores jugadores.

Esto, además, es debido a que se ha vuelto cada vez más común ver a la NBA estadounidense y seguir las últimas actualizaciones del deporte. Es normal ver en los barrios de Colombia las famosas canchas múltiples en donde siempre hay un aro de baloncesto, por lo que es un deporte bien arraigado en la sociedad pero que no ha sido de los más famosos históricamente aunque, esto último, ha estado cambiando mucho en las últimas décadas.

Luckia se popularizo entre los apostadores colombianos debido a sus interesantes cuotas en este deporte, especialmente cuando se trata de apostar al mayor anotador del partido.

Top de las casas de apuestas deportivas en Colombia

Entre la gran variedad de casas de apuestas que hay en Colombia, vale la pena resaltar aquellas que brindan mejores bonos y opciones de apuestas en el país. Entre ellas podemos destacar la variedad de opciones de apuestas que manejan, los deportes que ofrecen y la interfaz amigable de sus plataformas.

Betsson – Hasta $200.000 Pesos en tu Primera Recarga.

Yajuego – Incrementa tus Apuestas Hasta en un 30%

Rivalo – Reclama tu Triplete de Bienvenida.

Bwin – Gana una Apuesta Gratuita con cada Gol.

Zamba – Sigue las transmisiones en vivo de tus deportes favoritos.

William Hill – Recibe el 100% extra en tu primer depósito.

Luckia – Reclama tu triple bono de bienvenida.

Codere – Hasta $100.000 pesos en tu bono de bienvenida.

1. Betsson – Hasta $200.000 pesos en tu primera recarga.

Es una de las últimas casas de apuestas en llegar al país, lo hizo tan solo a finales de noviembre del 2022. Sin embargo, llegó con una oferta amplia de deportes superando a varias casas de apuestas pre-existentes en Colombia. Su embajador es Mario Alberto Yepes y es su rostro el que aparece comercializando la amplia gama de ofertas que presenta esta casa de apuestas.

Pros

Es de las casas de apuestas con mayor oferta de bonos en el mercado.

Cuenta con premios por fidelidad.

Tiene ofertas especiales para las apuestas combinadas.

Contra

Le falta experiencia en el país.

Oferta de juegos Betsson: +330

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: $10.000 COP

Métodos de pago: Tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard) PayU Efecty Daviplata PSE, Pagos Seguros en Línea NEQUI

2. Yajuego – Incrementa tus apuestas hasta en un 30%

Es la casa de apuestas que alguna vez patrocinó al Atalanta de Italia con los mundialistas Muriel y Zapata en sus líneas. Hoy en día cuenta con el rostro de Óscar Córdoba como imagen de la firma y está respaldada por una experiencia tricontinental teniendo operaciones comerciales en África, Europa y América.

Pros

Bono de bienvenida de hasta $300.000 pesos.

Ofrece la posibilidad de hacer Cash Out en tus apuestas.

Cuenta con la primera B del fútbol colombiano dentro de sus opciones de apuesta.

Contra

Tiene una de las ofertas de bonos más bajas del mercado.

Oferta de juegos YaJuego: +570

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: $2.000 COP

Métodos de pago: Visa, Mastercard, Transferencia bancaria

3. Rivalo – Reclama tu triplete de bienvenida.

Rivalo es una casa de apuestas alemana con sede central en Curazao, se encuentra haciendo operaciones comerciales en Colombia desde el 2016 con el aval de Coljuegos.

Vas a encontrar en la página web de dicha casa de apuestas, una información completa y muy intuitiva ofreciendo todo al alcance de la mano y de una manera muy concisa. Rivalo, también, cuenta con una aplicación móvil con la que tienes las mismas condiciones que en la web.

Pros

Duplica tu primera recarga con su triplete de bienvenida.

Cuenta con un 25% extra en apuestas combinadas.

Ofrece eSports dentro de sus opciones de apuesta.

Contra

Tiene una oferta baja en deportes femeninos.

Oferta de juegos Rivalo: +600

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: $5.000 COP

Métodos de pago: transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito de Visa y monederos virtuales como Neteller o Skrill.

4. Bwin – Gana una apuesta gratuita con cada gol.

Siendo el patrocinador de las copas internacionales de fútbol de la CONMEBOL en Suramérica, Bwin se ha hecho conocer entre los apostadores colombianos ya que, como bien Bwin sabe, el fútbol es el deporte que más miradas atrae en el país.

Bwin fue fundado en 1998 en Viena y llegó a Colombia en el 2020 sumándose a más de una decena de casas de apuestas deportivas en el país.

Pros

Cuenta con más de 30 disciplinas para apostar.

Ofrece hasta $250.000 pesos con su bono de bienvenida.

Su página web es bastante completa e intuitiva.

Contra

Cuenta con poca variedad de opciones de pago.

Oferta de juegos Bwin: +500

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: $5.000 COP

Métodos de pago: Mastercard, Visa, Efecty, Baloto

5. William Hill – Recibe el 100% extra en tu primer depósito

William Hill fue fundado en 1934 en la ciudad de Birmingham, Reino Unido. Desde sus inicios, su principal oferta fueron las apuestas deportivas. Luego, con el tiempo, William Hill fue expandiendo sus productos para abarcar muchos más mercados. Sin embargo, su esencia se mantuvo siempre y hoy en día es una de las primeras opciones entre los apostadores colombianos.

Pros

Cuenta con una gran trayectoria en la industria.

Ofrece una gran variedad de deportes sobre los cuales apostar.

Tiene chat en vivo.

Contra

Su página de internet puede ser confusa para apostadores principiantes.

Oferta de juegos William Hill: +550

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: 2.000 COP

Métodos de pago: Visa, Visa Electron, MasterCard, Neteller, Skrill, Webmoney

6. Luckia – Reclama tu triple bono de bienvenida

A pesar de que su división en línea de casas de apuestas es relativamente nueva, Luckia lleva más de 50 años de experiencia en la industria. Fue fundada en La Coruña, España, y gracias a la llegada del internet, pudo empezar a ofrecer sus servicios fuera del país ibérico e, incluso, cruzar el atlántico para desembarcar en Latinoamérica.

Pros

Cuenta con locales físicos que sirven como opción de pago.

Ofrece más de 15 disciplinas para apostar.

Tiene promociones especiales para la liga colombiana.

Contra

Su app móvil es muy reciente y carece de referencias.

Oferta de juegos Luckia: +1250

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: $1.000 COP

Métodos de pago: Efecty y Dimonex, PayU, Tarjetas débito, Tarjetas de crédito Visa o Mastercard

7. Codere – Hasta $100.000 pesos en tu bono de bienvenida

Codere es de origen español, fue fundado en 1980 como casino terrestre. Con el tiempo fue abarcando otros mercados hasta que logró su digitalización en los años 2000. Hoy en día, es sponsor del Real Madrid de España en donde juega Linda Caicedo y cuenta con el Pibe Valderrama como embajador de su marca.

Pros

Su bono de bienvenida duplica tu recarga.

Ofrece atención al cliente a través de WhatsApp.

Tiene el servicio de cashback para algunos deportes.

Contra

Su página de internet podría mejorar.

Oferta de juegos Codere: +500

Juegos en vivo: ✔️

Promociones para casino: ✔️

Depósito mínimo: 20.000 COP

Métodos de pago: Efecty,PayU, MasterCard, Visa, Via Baloto, Opciones para el retiro, Transferencia bancaria

¿Qué casa de apuestas deportivas me conviene?

Hay una amplia variedad de opciones de casas de apuestas en Colombia, todas ellas tienen un sello distintivo que las caracteriza y pueden tener ciertas propiedades que pueden ser más atrayentes para cierto tipo de apostadores. Sin embargo, hay algunos puntos en particular que pueden ser comparados entre ellas para poder elegir a la casa de apuestas que más se adapte a tus gustos.

Métodos de pago

Obviamente, no hay apuestas si no hay dinero. Por lo tanto, debes buscar una casa de apuestas que tenga buenas opciones de pago y, más aún, que estas opciones se adapten a tus posibilidades permitiéndote depositar y retirar fondos sin mucho inconveniente.

Por lo general, todas las casas de apuestas cuentan con depósitos en efectivo, por transferencia bancaria o por medio de tarjetas de crédito/débito. Por lo que deberás indagar entre sus opciones de pago paraver si algún comercio adherido queda cerca de tu casa o de tu trabajo o, también, si cuentas con el banco o tarjeta con la que la casa de apuestas trabaja.

Bonos

Entre más dinero más oportunidades tienes de ganar. Es por eso que es importante ver cuáles son los incentivos que ofrecen cada una de las casas de apuestas ya que, al permitirte duplicar tu dinero, o ganar más con lo mismo, es algo que motiva mucho más para hacer tus pronósticos en dicha casa.

También, recuerda que cada uno de los bonos tienen términos y condiciones y, también, dirá mucho respecto de una casa de apuestas lo fidedigno que sea la manera de vender el bono con respecto a lo que en realidad se ofrece.

Oferta deportiva

Si bien la mayoría de los apostadores colombianos no se mueven de un par de deportes, es bueno tener una amplia variedad de disciplinas sobre las cuales apostar porque, muchas veces, hay eventos en particular que popularizan deportes que no están, por lo general, en la agenda de los apostadores.

También, es bueno poder tener una amplia variedad de ligas sobre las cuales poder elegir. Por ejemplo, en el fútbol tenemos las 5 grandes ligas de Europa, sin embargo, no hay apostador que no siga de cerca el Brasileirao o la liga argentina en busca de jugadores colombianos que se destaquen en dichos países. O, además, que se ofrezcan 2das divisiones ya que muchas veces hay clubes de fútbol con cierta carga histórica que han descendido y buscan desesperadamente volver a la máxima categoría.

App móvil

Muchas veces te vas a encontrar en el ida y vuelta de la vida cotidiana, yendo de un lado para otro y, cuando te das cuenta, el evento que has estado esperando toda la semana ya ha comenzado. Es por eso que, otro punto muy a favor es el hecho de tener una aplicación móvil.

Hoy en día es muy común tener teléfonos celulares consigo, por lo que las cosas que más te importan las tendrás en tu móvil, entre ellos, tu casa de apuestas.

Es importante saber que no todas las casas de apuestas tienen aplicación móvil, pero muchas de ellas han optimizado su página web para que pueda correr bien desde un celular. Por lo que, muchas veces, justifican el hecho de no tener una aplicación móvil con la operatividad de la página web desde los dispositivos celulares. Tal vez no sea una mala idea darle una oportunidad a la página web desde el celular antes de sacar cualquier conclusión.

Licencia

Uno de los puntos más importantes es la seguridad en línea, tanto de tus fondos como la de tus datos personales. Es por ello que te recomendamos fuertemente que nunca operes con casas de apuestas que no tengan licencia con Coljuegos. Hay que aprovechar el hecho de que Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica con más alta regularización en cuanto a los juegos de azar.

Otra cosa que podría hacer decantar a la balanza es el hecho de tener presencia y reconocimientos internacionales. El hecho de estar en otros países implica tener licencias adicionales además de la otorgada por Coljuegos y, si bien estas no tienen injerencia en el país, habla del recorrido que ha tenido la casa de apuestas en el mundo.

¿Puedo usar más de una casa de apuestas deportivas?

No hay restricción alguna respecto a la cantidad de casas de apuestas con las que puedes operar. Incluso, podría serte útil el hecho de apostar desde distintas casas de apuestas ya que podrías estar aprovechando las características de cada una de ellas.

Si, por ejemplo, alguna de ellas ofrece un deporte que la otra no, puedes apostar en ese deporte en dicha casa de apuestas únicamente y luego volver con la otra. O, por el contrario, si la casa de apuestas que te gusta no tiene aplicación móvil, podrías tener una casa alternativa con la que apuestes cuando estás fuera de tu hogar y la casa de apuestas principal con la cual apostarás normalmente.

Conclusión

Los apostadores colombianos tienen claro que las apuestas deportivas estarán orientadas hacia los deportistas colombianos más que hacia algún deporte en particular. Sin embargo, muchas veces el deporte deja tan flechados a los apostadores que lo que empezó con un deportista colombiano terminó siendo un idilio de amor frente a alguna disciplina en particular.

Es por eso que, como recomendación,te alentamos a que busques la casa de apuestas que ofrezca las opciones que más se adapten a ti. Recuerda siempre operar con casas de apuestas con licencia de Coljuegos para que tus apuestas sean siempre seguras y, muy importante, recuerda que las apuestas deportivas están hechas para que te diviertas, no para lucrarte. Apuesta responsablemente.

Juego responsable

Las apuestas deportivas en Colombia están destinadas únicamente a un público mayor de 18 años. Además, debes tener en claro que las mismas pueden generar adicción, ante cualquier indicio de ludopatía te recomendamos que visites a un profesional.

También, es importante que entiendas que las apuestas deportivas son un mercado pensado para ofrecer un ambiente de ocio, bajo ninguna circunstancia debes pensar a las apuestas como una posibilidad de renta. Por lo tanto, lo mejor es que juegues de manera responsable y con moderación.