Si estás en busca de un lugar para hacer apuestas deportivas, puede que 1xBet sea una de las primeras opciones que vengan a tu mente cuando de esto se trata. Sin embargo, existen otras alternativas a 1xBet que considerar para apostar en línea, y hoy también te mencionaremos cuáles son.

Casas de apuestas alternativas a 1xBet en Colombia

¿Qué es 1xBet?

1xBet es una casa de apuestas rusa creada en el año 2007. A pesar de su reciente creación, ha logrado establecerse como una de las casas de apuestas más grandes del mundo. Tanto así, que cuenta con clientes en África, Asia, Europa y América latina.

De todas maneras, las licencias actuales de 1xBet no son tan abundantes como lo son las diferentes nacionalidades de los clientes que confían en ella, ya que 1xBet tiene usuarios colombianos registrados en ella, pero la misma no cuenta con licencia de Coljuegos.

Es verdad que algunos de estos jugadores cafeteros pueden estar en otros países en donde sí haya licencia, pero sabemos que hay otros varios que apuestan desde el país. Tanto es así, que en la página principal de 1xBet se ofrecen métodos de pago exclusivos para Colombia, lo que nos hace pensar que no solo tiene usuarios del país, sino que los mismos son bastantes.

¿Es legal 1xBet?

No, realmente no. Los juegos de azar y las apuestas deportivas en Colombia están reguladas por Coljuegos, un ente gubernamental destinado para tal fin, y 1xBet no cuenta con licencia de Coljuegos para operar en el país. Es por ese motivo que no se puede acceder a la página de la casa de apuestas, la única manera de entrar en ella es usando una VPN para cambiar la ubicación de la IP y acceder desde un país con licencia.

¿Es seguro 1xBet?

Esto es relativo. Podemos asegurarte de que esta casa de apuestas cuenta con excelentes referencias en las tiendas de aplicaciones y en los buscadores de la web, lo que hace pensar que los clientes de la misma están satisfechos con su plataforma, sus bonos y sus prestaciones en general. Sin embargo, al no ser legal en el país, no habrá ninguna entidad en Colombia que pueda protegerte ante algún tipo de inconveniente que ocurra con ella.

De todas maneras, 1xBet cuenta con licencias internacionales en algunos países en donde las apuestas están reguladas. Esto hace pensar que 1xBet no va a incurrir en algún tipo de movida ilegal o que va a ser víctima de algún ciberataque, pero queda en ti confiar en las regulaciones de otros países por sobre la nacional.

¿Puedo operar en 1xBet desde Colombia?

Sí, a pesar de no tener licencia y de tener una página bloqueada, es posible ingresar a su plataforma desde el país. Para ello, es necesario usar un VPN (Virtual Private Network o, en español, Red Privada Virtual) que lo que hace es transmitir datos de una forma segura y anónima a través de una red pública. De esa manera, va a parecer que tu conexión se hace desde otro país al que realmente te encuentras.

Además, para poder ingresar saldo en esta casa de apuestas, hay una variedad de métodos de pago con los que vas a poder acceder. Más allá de las criptomonedas y las billeteras virtuales de otros países como Skrill o PayPal, también tienes métodos de pago locales como Efecty, Davivienda cash o PSE. Por lo cual, tienes un ingreso bastante facilitado, aunque distinto, a la casa de apuestas rusa que nos compete en esta reseña.

Proceso de registro en 1xBet:

El registro a 1xBet desde Colombia es muy fácil. Primero debes conectarte a una dirección IP de algún otro país en donde la casa de apuestas no tenga restringida su página de internet. Allí, podrás acceder sin problemas a dicha web e iniciar los pasos del registro.

En muchas ocasiones no es necesario que contrates a una empresa que se dedique a ofrecer el servicio de VPN exclusivamente. En algunas ocasiones, los antivirus cuentan con el servicio de VPN, ya que esto ayuda en la ciberseguridad de tus dispositivos al hacer indetectable su IP, así que fíjate en el antivirus que tienes contratado y, tal vez, te ahorres unos pesos.

Haz clic en el botón de registro y completa los datos

Una vez hayas activado el VPN, deberás abrir la página de 1xBet y hacer clic en el botón de registro que aparece en la esquina superior derecha en color verde. Esto te abrirá un recuadro en donde deberás elegir el bono al cual quieres acceder, ya sea de casino o de deportes, o si prefieres decidir en otro momento solo debes hacer clic en “cancelar” y más tarde podrás ir a las opciones de bonos.

También deberás introducir la moneda en la que deseas operar, un código promocional en el caso de tenerlo y tu número de teléfono, a este último se enviará un código de confirmación el cual deberás introducir en el casillero correspondiente.

Por último, deberás hacer clic en “Registrarme”. Debes tener en cuenta que al hacer clic allí, estás aceptando los términos y condiciones que impone 1xBet para utilizar sus servicios. Si quieres leerlos, los tendrás disponibles desde el link que la casa de apuestas dispone para ti.

¿1xBet ofrece promociones?

Sí, 1xBet cuenta con múltiples bonificaciones que abarcan tanto las apuestas deportivas como los juegos de casino. Van desde bonos de depósito hasta seguros de apuesta. Incluso, ofrece una tienda de códigos promocionales en donde vas a poder cambiar los puntos que ganas por apostar, en ofertas exclusivas para seguir apostando.

La sección de ofertas está dividida en promociones, bonos y tienda de códigos promocionales.

Promociones

Las promociones normalmente son premios que se consiguen en días específicos, y que los casinos y casas de apuestas suelen realizar en días festivos o fechas especiales para la compañía o la cultura en general. Además, en ocasiones hacen promociones para determinados equipos, y si le apostaste a dicho equipo y ganas podrías recibir más premios.

Bonos

Los bonos son indispensables en las casas de apuestas, pues es una forma de agradecimiento al apostador por parte del casino. Básicamente, se consiguen haciendo depósitos, y funcionan de forma similar a los bonos de bienvenida, la diferencia, es que solo puedes obtenerlo la cantidad de veces que lo establezcan los términos y condiciones de la empresa.

Tienda de códigos promocionales

Los códigos promocionales sirven para obtener cashout o incluso para recibir dinero y poder hacer una apuesta deportiva gratis. Sin embargo, estos se pueden comprar acumulando puntos, que más adelante se canjearan por los preciados códigos.

¿Qué deportes ofrece 1xBet?

La lista de deportes ofrecida por 1xBet es inmensa, sobrepasa por mucha diferencia la de cualquier casa de apuestas con licencia de Coljuegos en el país. De todas maneras, la mayoría de las disciplinas ofrecidas son poco populares en el país y, en muchas ocasiones, ni siquiera conocidas.

Un ejemplo claro de eso son las carreras de canicas, en donde varias canicas son liberadas por una pista de carreras, parecida a las de los carritos Hot Wheels, y el ganador es el que primero cruza la línea de meta.

Otro, podría ser las apuestas al tiempo meteorológico en los aeropuertos del mundo. Sin embargo, los apostadores que frecuentan estos mercados son pocos en el país, aunque muy abundantes en otras partes del mundo. Para el apostador promedio colombiano, sí están las ofertas tradicionales de fútbol, tenis, baloncesto y demás disciplinas bien difundidas en el país.

¿Qué tipos de apuestas ofrece 1xBet?

En 1xBet se puede acceder a una numerosa cantidad de deportes; pasando por el fútbol, hasta el basquetbol, el tenis, fórmula 1, tenis de mesa, voleibol, hockey sobre hielo, fútbol americano o incluso los eSports. Realmente, son interminables las disciplinas que te encontrarás en 1xBet, y a pesar de lo amplio que es su mercado, los tipos de apuestas disponibles son únicamente:

Apostar al favorito o su oponente.

Empates a final de tiempo o medio tiempo.

Hándicap.

Un equipo hará una determinada cantidad de puntos o una cifra mayor.

Un equipo hará menos puntos o igual.

¿Cuáles son los métodos de pago de 1xBet?

Uno de los principales beneficios que ofrece 1xBet frente a su competencia, es la extensa cantidad de opciones para realizar depósitos y retiros que ofrece. En este sentido, destacan principalmente las criptomonedas y las billeteras virtuales, sin embargo, para ser más precisos mencionaremos más destacas alternativas de pago:

Tarjetas VISA y Mastercard .

Billeteras electrónicas: PayPal (en algunos países), Neteller, Skrill, Jeton Wallet, Efecty , AirTM y Tpaga .

Criptomonedas como: BTC, USDT, ETH, DOGE, TRON, BNB, ETC, SOL, DASH, ADA, XRP, LTC.

Efectivo por medio de Davivienda.

NeoBancos como PSE .

Tarjetas prepagadas a través de Paysafecard.

Entre otros.

¿1xBet cuenta con aplicación móvil?

1xBet cuenta con una aplicación descargable que te permitirá disfrutar de cada una de sus respectivas funciones. Además, uno de los mayores beneficios es que podrás descargarla en cualquier teléfono inteligente; indiferentemente del sistema operativo que posea, puede ser Android o incluso iOS.

Las mejores alternativas a 1xBet en Colombia

Antes de registrarte en el sitio de apuestas deportivas 1xBet, podrías considerar algunas de las alternativas que operan de forma legal en Colombia, y además poseen una extensa cantidad de métodos de pago; así como soporte a distintas ligas deportivas y también a los principales eventos deportivos del mundo.

Análisis de las mejores alternativas a 1xBet en Colombia

En caso de que vayas a registrarte en una casa de apuestas, es necesario conocer cuáles son principales características; así como sus beneficios y sus principales aspectos desfavorables. De esta forma, podrás tomar una decisión correcta y escoger un sitio de apuestas que se adapte a tus exigencias.

Este es uno de los sitios de apuestas deportivas más destacados de Colombia, y uno de los principales competidores de 1xBet. Cabe resaltar que William Hill cuenta con licencia otorgada por parte de Coljuegos, por lo que se puede considerar totalmente legal en el país. Adicional a ello, cuenta con muchas opciones de pago, así como un extenso mercado deportivo y una plataforma prestigiosa y ampliamente segura.

Pros

Bono de bienvenida.

Gran mercado deportivo.

Cuenta con un chat en vivo para recibir ayuda del soporte técnico.

Contra

Los juegos en vivo que encontrarás son algo limitados.

De la misma forma que William Hill, Bwin es una casa de apuestas con una gran relevancia en el territorio colombiano. Esto puede deberse a que permite a sus clientes apostar en las principales ligas del país y del mundo; por si fuese poco, cuenta con una amplia experiencia, pues se encuentra operando desde el año 1997.

Pros

Cuenta con un sistema de afiliados.

Plataforma intuitiva y fácil de usar.

Diseño responsive.

Contra

No cuenta con la función de chat en vivo.

Esta casa de apuestas deportivas por Internet es una de las mejores; no solo cuenta con un amplio mercado, también posee las cuotas más competitivas del mismo, así como una plataforma fácil de utilizar con una gran cantidad de herramientas para el usuario. Además, Betsson es totalmente legal en Colombia y cuenta con diversos métodos de pago conocidos.

Pros

Extremadamente fácil de usar.

Diseño responsive.

Muy buena atención al cliente.

Contra

Tu primer depósito solo te otorgará un bono de bienvenida del 50% de tu depósito.

Codere es uno de los sitios de apuestas online con mayor margen de crecimiento durante este 2023. Es posible que haya más de un motivo detrás de su creciente éxito, y una de las posibles causas, es que se trata de la casa de apuestas oficial del equipo deportivo del Real Madrid. Por ello, allí te encontrarás con múltiples ligas deportivas; como si estuvieses en 1xBet.

Pros

Posee una aplicación que se puede descargar en cualquier teléfono.

Muy fácil de usar; ideado para principiantes.

Extensa cantidad de bonos y promociones para apuestas deportivas.

Contra

Su soporte técnico podría mejorar mucho si incluyeran un chat online.

Uno de los principales beneficios de este sitio de apuestas online es que posee diversos métodos de pago locales de Colombia. Por ello, podrás utilizar Efecty para fondear tu cuenta sin problemas. Adicional a ello, resaltemos que Luckia dispone de diversas ligas de fútbol populares en su mercado, así como un bono de bienvenida por hasta 250.000 COP y diversas promociones más.

Pros

Uno de los bonos de bienvenida más atractivos.

Dispone de apuestas deportivas en vivo.

Chat online para atención al cliente.

Contra

El bono de bienvenida se divide en tus 3 primeros depósitos. Es decir, tendrás que fondear tu cuenta 3 veces para conseguir el premio mayor.

Uno de los mayores beneficios de Rivalo es que posee un bono de bienvenida que alcanza el millón de pesos colombianos; este es uno de sus principales atractivos, pero no se queda atrás en mercado, pues allí podrás apostar en las principales ligas de fútbol y demás deportes populares entre los ciudadanos colombianos.

Pros

Bono de hasta 1 millón de COP.

Posee app para teléfono.

Chat en vivo.

Contra

Si eres nuevo apostando en línea, puede ser difícil familiarizarse.

En YaJuego tienes acceso a las principales competiciones del mundo, pero también a juegos locales de Colombia. Además, dispone de un excelente sistema de atención al cliente gracias a su chat en vivo que ofrece apoyo durante el día. También, podrás acceder a bonos de bienvenida o incluso ver streamings de los principales eventos deportivos del mercado.

Pros

Área de streaming.

Puedes apostar en vivo.

Múltiples bonos y promociones .

Contra

Su mercado es pequeño en comparación con otros competidores.

Una casa de apuestas realmente colombiana es Megapuesta; con casa central en Itagüí, Megapuesta ofrece excelentes bonificaciones de bienvenida, contando con promociones que alcanzan hasta un 160% de bonificación y una freebet 100% gratuita. Además, vas a poder disfrutar de excelentes prestaciones en una página de internet bastante fácil de usar.

Pros

Excelentes bonos de bienvenida.

Estadísticas en vivo.

Cuenta con apuestas al goleador de un partido de fútbol.

Contra

Su variedad de deportes es escasa en comparación.

Conclusión del experto: ¿Recomendamos utilizar 1xBet en Colombia?

Sin lugar a dudas, podemos decir que 1xBet es un excelente sitio de apuestas deportivas; no solo dispone de uno de los más grandes mercados deportivos y una extensa lista de pagos, también posee un excelente sistema de atención al cliente y diversas cualidades más. Aun así, puede que 1xBet no sea una buena opción, pues no se encuentra regulado por Coljuegos.

Por este motivo, puede que sea una mejor opción evaluar cada una de las casas de apuestas deportivas que mencionamos en el TOP de arriba. Ya que estos sitios para apostar en línea sí están regulados por Coljuegos y con sus respectivas licencias vigentes.

Juego responsable

A pesar de lo divertidas que pueden resultar las apuestas deportivas, es necesario recordar que, los juegos de azar o las apuestas están solo disponibles para personas mayores de 18 años. Además, recomendamos no jugar con dinero prestado o que ponga en riesgo tu estabilidad financiera; también sugerimos evitar ingerir sustancias antes o durante el proceso de apuesta.