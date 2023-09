Betsson es una de las últimas casas de apuestas deportivas en ingresar al mercado colombiano. Esta empresa sueca tiene una gran trayectoria en el resto del mundo, pero en Colombia recién empieza a escribir sus primeras páginas. Además, ha mostrado que sus intereses en el deporte de la región van más allá de las apuestas deportivas incentivando el deporte por medio del patrocinio de la Copa América Femenina y otros eventos deportivos.

Mejores bonos para apuestas deportivas en Betsson 2023

Lo mejor que puedes hacer al apostar es tomar todas las ventajas que te ofrece tu casa de apuestas para sacarle el mayor provecho a tu dinero. En ese tema, Betsson cuenta con excelentes bonos que te van a permitir aprovechar tus depósitos al máximo. Algunos de ellos, son:

Bono legendario – Duplica tu primera recarga hasta $200.000.

Depositando desde $10.000, Betsson te va a duplicar el valor de tu primer depósito con un valor máximo de $200.000 pesos. La parte del bono que está orientada a las apuestas deportivas es el 50% por lo que vas a tener $100.000 pesos para que puedas gastar en tus deportes favoritos, sin poner en riesgo tu capital inicial.

Bote millonario – Gana 100 millones con $500 pesos.

Para jugar el billete millonario tendrás que apostar $500 pesos de tu saldo en efectivo en eventos de fútbol, tendrás que predecir el resultado de 14 partidos y, si todos los resultados son correctos, serás el ganador. También, existe otra posibilidad de jugar al billete millonario y será acertando al marcador correcto, en el cual sólo tendrás que acertar a 4 eventos deportivos para ser el ganador de $2.000.000 en premios.

Combi completa – El multiplicador más grande del mercado.

Sin importar el deporte en el que decidas apostar, o si lo haces en vivo o prepartido, vas a tener un porcentaje adicional de tu ganancia. Entre más eventos combines, más alto será el porcentaje adicional. Tendrás un mínimo del 4% adicional a un 30% según la cantidad de eventos que sumes.

Leal a la cancha – Betsson te devuelve el 10% de tus pérdidas.

Este bono es para premiar tu fidelidad, por lo que se te va a notificar vía mail o mensaje de texto en el momento en el que lo tengas disponible para redimir. Una vez obtenido, vas a tener la posibilidad de poseer un seguro sobre las apuestas que realices llegando a tener cubierto el 10% de tus apuestas no victoriosas.

¡Super combinada! – Recibe entre el 10 y el 20% extra en tus apuestas.

Betsson tiene una sección aparte que denomina de la misma manera que el bono: Super Combinadas Betsson dentro de las cuales vas a poder elegir entre los eventos seleccionados y hacer tus apuestas en el modo prepartido para poder participar. Tus apuestas podrán ser entre $200 y $100.000 pesos.

Top ofertas deportivas para jugadores colombianos

Betsson cuenta con más de 30 ofertas deportivas para que puedas apostar, vas a poder pronosticar tus resultados en algún deporte en particular o hacer combinaciones de apuestas. También, puedes quedarte en las distintas ligas de los países o en torneos internacionales. Incluso, tienes cuatro ofertas de E-Sports de las cuales puedes hacer parte.

En todas ellas, vas a tener la posibilidad de hacer apuestas pre-partidos, en vivo o a largo plazo. Además, en algunos eventos vas a tener un streaming en vivo para que puedas seguir el deporte más de cerca. De los deportes más relevantes, podemos destacar:

Fútbol

El deporte más popular del mundo es la apuesta más preponderante de Betsson, en la región es patrocinador de la copa América femenina, la liga profesional peruana, el Colo Colo de Chile y, también, es sponsor del A.C. Milán de Italia. Betsson entiende que el fútbol es de los deportes que más pasiones mueve y es por ello que se hace coprotagonista por medio de su respaldo económico.

En los equipos de Colombia, solo vas a poder apostar en la liga profesional tanto masculina como femenina. Sin embargo, el fútbol mundial está en constante movimiento y podrás hacer parte, junto con Betsson, de su desarrollo.

Baloncesto

Con más de 30 ligas, tendrás la posibilidad de elegir a las superestrellas de la NBA o de las ligas emergentes que cada vez cobran más relevancia en este deporte. Tendrás opciones para elegir entre algunas de las ligas de Europa, Asia o América.

Tenis

El deporte blanco ha ido teniendo cada vez más acogida, tienes a tu disposición los 4 Grand Slams del año, los torneos masculinos y femeninos y los dobles y singles. Tendrás la posibilidad de apostar por partido, por set o, incluso, por game. Vas a encontrarte con una amplia variedad de apuestas que puedes hacer antes y durante los partidos.

¿Qué es una cuota?

Cada una de las apuestas que realices va a tener un rendimiento asociado, dicho rendimiento es a lo que se le llama cuota. Verás que cada vez que Betsson te ofrece apostar en algún evento, vas a tener un número asociado a la apuesta mayor que 1 y, es este el número por el cual el monto que apuestes se va a multiplicar en caso de salir victoriosa tu apuesta. Por ejemplo, si decides apostar a que Nairo Quintana va a salir campeón de la Vuelta a España y, la cuota asociada a este suceso es de 3,50. Entonces, la apuesta que realices va a multiplicarse por 3,50 en caso de que Nairo salga campeón.

Además, debes tener en cuenta que entre mayor sea la cuota, más improbable es que ocurra el evento asociado a dicho rendimiento. Al menos es eso lo que la casa de apuestas pronostica ¿Le crees?

Tipos de apuestas en Betsson

Al elegir el evento sobre el que deseas apostar tendrás varias posibilidades de apuestas. Podrás elegir simplemente por el ganador del partido, por el empate, tendrás la posibilidad de escoger el número de goles o anotaciones, entre muchos más. Los tipos de apuestas que se te pueden presentar son los siguientes.

Apuesta simple

Es un tipo de apuesta que se hace una única vez. A contraposición de la apuesta combinada, la apuesta simple contempla una única apuesta por evento o, al menos, esta no tiene injerencia alguna sobre las demás apuestas que se realicen al mismo tiempo o en tiempo posterior.

Apuesta combinada

Es un tipo de predicción que se hace en tándem, podrás elegir una serie de eventos y hacer varios pronósticos en donde la apuesta subsiguiente tomará como valor inicial la apuesta inmediatamente anterior. Serás ganador solamente si ganas en todos los eventos que pronosticaste o si te retiras antes cortando la apuesta combinada, pero asegurando las apuestas ganadas hasta el momento.

1×2

Es el tipo de apuesta clásica en donde vas a poder elegir entre la victoria del equipo local o el visitante siendo el local el número 1 y el visitante el número 2 o, también, vas a poder pronosticar un empate eligiendo la X. Cada una de estas apuestas tendrán su cuota asociada y podrás apostarlo simple o combinado.

Totales

Con las apuestas totales podrás elegir el marcador final del evento, puede ser el puntaje de cada uno de los equipos o el número total de goles o puntos hechos durante el evento. También, se te dará la posibilidad de apostar sobre si la cantidad de puntos anotados será mayor o menor que algún umbral dictado por la casa de apuestas.

Hándicap

Hay dos tipos de Hándicap, el europeo o el asiático, en ambos la idea es la misma, la única diferencia es que el asiático maneja números decimales. En este caso, la apuesta conlleva la suma o resta de goles o puntos al marcador final. Si, por ejemplo, tomas un hándicap +3, estás pronosticando que el equipo por el que apostaste puede perder por dos goles o menos. En caso de que tu equipo empate o gane, también saldrías victorioso.

Si fuese un hándicap asiático, podrías elegir un hándicap -1,5 en donde lo que estás pronosticando, es que el equipo por el cual estás apostando va a ganar por dos goles o más. Si tu equipo pierde o empata, habrás perdido.

Apuestas a largo plazo

En este tipo de apuestas, vas a poder pronosticar los resultados de un torneo completo sin que este haya iniciado aún. Por ejemplo, vas a poder predecir quién será el campeón del próximo Grand Slam o el próximo equipo campeón de la NBA. Este tipo de apuestas tiene asociado unas cuotas normalmente superiores ya que también implican un riesgo mayor.

Métodos de pago

Como en la mayoría de las casas de apuestas en Colombia, tienes la opción de abonar en efectivo, por transferencia bancaria o con alguna tarjeta de crédito o débito. Cada una tendrá sus diferentes opciones de pago. A continuación, te dejamos el listado completo de las opciones que Betsson Colombia te ofrece.

Depósitos:

PSE

Visa

Mastercard

AstroPay

Carulla

Almacenes Éxito

Surtimax

Efecty

Moviired

Puntored

Su chance

PTM

Retiros:

Efecty

Nequi

DaviPlata

TPaga

AstroPay

Transferencia bancaria

Redy

¿Cómo hago un depósito/retiro?

Tendrás que haber iniciado sesión en tu cuenta, si aún no has creado tu cuenta, tendrás que crearla, Betsson te ofrece bonos de bienvenida para que tus apuestas iniciales no impliquen un riesgo para tu dinero. Luego, tendrás que seguir unos simples pasos.

Ve al cajero. Elige la opción a tramitar. Escoge el método de pago. ¡Y listo! Ve al cajero

Una vez dentro, tendrás que dirigirte al cajero por medio del logotipo del usuario que se encuentra en la esquina superior derecha. Se te abrirán unas opciones en donde podrás encontrar el botón de depósitos/retiros sobre el cual debes dar clic.

Elige la opción a tramitar

Vas a tener ahora, habilitadas las dos opciones, tanto de depósito como de retiro. Vas a poder elegir el trámite simplemente con el hecho de darle clic al botón con el cual desees continuar. Recuerda que, si lo que deseas es hacer un depósito, tendrás un acceso directo en la página principal justo al lado del cajero.

También, para poder retirar, tuviste que haber validado el documento de identidad con Betsson. Eso lo haces simplemente enviando la foto de frente y dorso del mismo.

Escoge el método de pago

Betsson te va a pedir primero que elijas el monto a tramitar. También, en caso de estar haciendo un depósito, te va a ofrecer algunos bonos de depósito o bienvenida si es que tienes alguno habilitado para ti. Luego de elegir ambos, le das clic en depositar y, ahí sí, vas a poder elegir el método de pago. Y ¡listo!

Cuando hayas completado los pasos anteriores, se te van a abrir otras opciones según el método de pago que hayas elegido. En cualquiera de los tres vas a tener que hacer unos pasos siguientes, pero Betsson te dará el paso a paso de cada uno.

En el caso de abonar en efectivo, tendrás un número de referencia con el cual acercarte al local adherido. En la transferencia bancaria, tendrás que completar el trámite en PSE y, por último, con la tarjeta tendrás que ingresar los datos de la misma para completar el pago.

Ten en cuenta que el trámite es inmediato si abonas con tarjeta de débito o de crédito, tarda unos minutos si lo haces por transferencia bancaria y tiene un máximo de demora de 3 días hábiles si haces el pago en efectivo.

¿Cuánto se tarda en retirar mis ganancias de Betsson?

Al momento de realizar tus solicitudes de retiro, Betsson necesitará procesar tu solicitud lo cual tiene un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, es usual que dicho trámite se realice en mucho menor tiempo, llegando a hacerse en el primer día hábil.

Después, dependiendo el medio de pago escogido, vas a tener que aguardar un tiempo adicional para dicho retiro. Es decir, como máximo, tendrás que aguardar 72 horas de procesamiento más el tiempo de acreditación a tu opción de pago.

Tpaga: 2 a 4 horas hábiles.

Efecty: 2 a 4 horas hábiles.

Daviplata: 1 a 2 días hábiles.

Nequi: 1 a 2 días hábiles.

Transferencia bancaria: 1 a 2 días hábiles.

Astropay: Acreditación inmediata.

Redy: Acreditación inmediata.

¿Cómo consigo bonos de casino en Betsson?

Betsson ofrece bonos y promociones a todos sus clientes, sean nuevos o ya registrados. Para acceder a los mismos, basta con tildar la opción de bono para casino al momento de elegir el monto al realizar un depósito.

Es probable que a medida que vayas canjeando bonos, pierdas la noción de cuáles redimiste y a cuáles puedes acceder, para poder orientarte, siempre puedes hacer uso del chat en vivo que ofrece Betsson en donde te podrán ayudar a identificar los bonos a los cuales puedes acceder.

Ten en cuenta que una vez registrado, Betsson te hará saber por medio de algún correo electrónico, SMS o mensaje interno a través de la plataforma, por los bonos que puedes redimir y sus respectivos términos y condiciones.

¿Betsson tiene app móvil?

Sí, tiene. Vas a poder tener las mismas ofertas que Betsson tiene para ti desde la página web, pero en el celular o la Tablet. También tendrás disponibles los métodos de pago tanto para retiros como para depósitos y, además, tendrás ofertas exclusivas con las que Betsson busca incentivarte a descargar la misma y acceder a sus mejores bonos.

¿Es seguro apostar en Betsson?

Sí, muy seguro. Las casas de apuestas deportivas en Colombia están reguladas gubernamentalmente por medio de Coljuegos. Ellos velan por tu seguridad y porque las apuestas sean justas y no tengan ningún tipo de polarización o desventaja para el usuario.

Además, Betsson es una compañía internacional con licencia en varios países de América Latina y Europa que respalda y monitorea constantemente la actividad de Betsson y su transparencia.

Juego responsable

Las apuestas deportivas en Colombia están destinadas a personas mayores de 18 años, los casinos te van a pedir una verificación de identidad para poder corroborar esta condición. Además, debes saber que las apuestas deportivas pueden generar hábitos adictivos, es importante que juegues de manera responsable y con moderación para evitar daño a tu salud. Por último, el mercado de los juegos de azar está pensado para ofrecer un espacio de ocio, nunca debe ser usado con el fin de generar retribución económica.