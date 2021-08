La mujer expuso su caso por medio del diario Vanguardia, en donde dijo que el pasado miércoles 11 de agosto asistió a un puesto de vacunación masiva en Piedecuesta, Santander, en compañía de una amiga sobre las 4:00 de la tarde, y que lo primero que le entregaron fue el formulario de consentimiento.

Luego, la joven contó que se sentó a esperar en unas sillas blancas hasta que la llamaron para aplicarle la vacuna del laboratorio Moderna. “Había dos enfermeras. Mostré mi cédula y el carné, entonces la enfermera sacó la vacuna, me la aplicó y me dijo que pasara a las sillas verdes”, dijo.

La mujer aseguró, al medio local, que la hicieron pasar a unas sillas de color verde para que esperara unos minutos en reposo, pero que una vez allí otra enfermera la llamó para solicitarle unos nuevos datos.

“Yo pensé que me iban a preguntar si me sentía mareada, porque en las sillas verdes estábamos los ya vacunados […] Cuando la segunda enfermera sacó la otra vacuna, yo le dije: ‘Espera, ¿son dos vacunas?, y ella me respondió que sí eran dos […] me puso la vacuna debajo de la otra, me dijo que tomara acetaminofén y que ya podía salir”, detalló.