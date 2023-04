Si tu principal objetivo es hacer que tu pelo crezca, seguramente estás en una interminable búsqueda de champú, tratamientos, ampolletas, o hasta suplementos que hagan que tu melena quede más larga, seguro has escuchado de remedios caseros con cebolla y otros ingredientes no tan agradables. Pero no busques más, hay un excelente truco de aspirinas y champú que seguramente te harán ver un gran cambio.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta poderosa receta, desde cómo se hace y por qué funciona, hasta cada cuánto debes usarla, así que prestan gran atención.

¿Cómo usar aspirina en el champú?

Para empezar, debes conseguir un champú que sea neutro, esto hará que se equilibre el pH de tu cabello. Este atributo es importante porque un pelo con pH saludable, que debe estar cercano a 5, hace que tu cabellera crezca brillante, sedosa y sin frizz.

Después de esto debes triturar unas aspirinas hasta que queden como un polvo fino, agrégalas a una botella, la cantidad que se recomienda son 3 tabletas de estas pastillas por cada 100 ml de champú.

Revuelve muy bien y agita, tienes que dejar reposar esta mezcla por toda la noche y empezar a usar al día siguiente. En cuanto a la aplicación, hazlo por todo el pelo, con un masaje suave, de raíces a puntas, solo puedes repetir una vez por semana, para no desequilibrar el pH, hasta acabar la botella. Quedarás con una melena más larga y sin puntas abiertas.

¿Por qué la aspirina es buena en el cabello?

El beneficio de este remedio en el cabello se debe a los ingredientes que mejoran su estado. En cuanto a la aspirina, elimina las células muertas e impurezas, lo que permite la correcta absorción de nutrientes, mientras que el ácido salicílico que contienen mejora la circulación y oxigena los folículos para promover el crecimiento capilar. Este medicamento también tiene beneficios en la piel, de tipo antinflamatorio y cicatrizante. Respecto al champú neutro, logra una limpieza profunda que potencia el efecto de las aspirinas.

¿Cada cuánto usar el champú con aspirinas?

Puede ser una vez por semana hasta que termines la botella, luego puedes volver a tu champú de predilección. Sin embargo, debes dejar descansar tu cabellera por tres meses antes de volver a usar este remedio. Si en algún momento de usarla llegar a sentir una molestia, suspende el tratamiento.