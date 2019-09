Rivas, recordado por presentar ‘Los puros criollos’, compartió en un hilo de Twitter el tratamiento al que se sometió en GNQ Medicina Antienvejecimiento, a cambio de que él los promocionara, que consiste en aplicarse una inyección diaria, durante seis semanas, que reduce la ansiedad y activa el metabolismo, comer 500 calorías diarias (no especifica los alimentos) y consumir suplementos.

Al cabo de las seis semanas, cuenta Rivas, bajó 18 kilos y tres semanas después de terminar el tratamiento, perdió otros dos.

De acuerdo con expertos consultados por Hola.com, portal dedicado al estilo de vida, lo saludable es perder medio kilo, máximo un kilo, por semana.

Lo cierto es que ese testimonio del presentador alertó a Johnatthan García, investigador de Dejusticia con magíster en salud pública de Harvard, que indagó sobre el método al que se sometió Rivas.

De acuerdo con García, ese tratamiento que ofrece GNQ se conoce como ‘cura romana’. La hormona que se inyecta es la HCG y esta, por alerta de “múltiples autoridades sanitarias”, no está autorizada para usarse como reductor de peso, sino para la infertilidad femenina.

“Desde 2016, la FDA (agencia estadounidense encargada de aprobar la comercialización de medicamentos en ese país) ha dicho que ningún medicamento que contenga la hormona HCG está aprobado para la reducción de peso”, escribió.

Asimismo, el experto, que también es investigador del Grupo de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (EpiAndes), advirtió que, en Colombia, el Invima alertó sobre “el uso de homeopáticos que contienen HCG comercializados para ser utilizados en dietas para bajar de peso”.

García dijo que en cuanto a los medicamentos inyectables con esa hormona, solo tres tienen registro sanitario vigente, y ninguno está aprobado para la pérdida de peso. Incluso, dice él, en las contraindicaciones de esos remedios está muy claro: “No debe usarse para reducir el peso corporal”.

De igual manera, el experto citó varios estudios que dicen que no hay evidencia de que el uso de la hormona HCG para bajar de peso sea efectiva y segura.

Rivas aseguró que en su tratamiento ha tenido un acompañamiento de una nutricionista, y que confió en GNQ porque, además de tener NIT y registro Invima, hacen un acompañamiento completo. “Además, no es solo dieta”. No obstante, García le recordó que el registro sanitario autoriza productos y no lugares. “Esos medicamentos tienen registro, pero NO para ese uso”, advirtió.

Finalmente, luego de leer las alertas de García, Rivas dijo que iba a hacer una ampliación porque los tratamientos con HCG “están señalados como peligrosos”, y que no está alentando a que sus seguidores consuman solo 500 calorías diarias. Sin embargo, aseguró, que confía en la gente de GNQ.