Esto le espera a su signo del zodiaco en el horóscopo según el reconocido Tarot de Mavé. Le auguran buenos deseos:

Géminis

Usted se desanima al empezar otra jornada más, sin resultados; los críticos decapitan cualquier iniciativa… Ante las dificultades su imaginación extiende las alas para inspirar ideas de progreso. Si la humanidad hubiera cedido al abatimiento, que ha estado a lo largo de la historia, a la vuelta de la esquina, seguiríamos en la época de las cavernas. Esto lo tiene claro.

Cáncer

Dentro de los efectos positivos de la pandemia, usted reconoce el aprecio por las amistades sinceras, que siempre estuvieron ahí para lidiar con la zozobra. El cariño verdadero se afianzó y por eso hoy valora el gesto próximo, la complicidad y la buena conversación. También dejaron de contar varias cosas, revestidas de falsa importancia.

Leo

Ha hecho propuestas muy innovadoras con el fin de impulsar sus proyectos; entiende la reserva de quienes le preguntan si ha medido las consecuencias de lo que pasaría si estas no resultan… Usted se ha cuestionado sobre lo mismo hasta concluir que el verdadero fracaso sería quedarse con los brazos cruzados. No quiere preguntarse después ¿Cómo hubiera sido la historia si no hubiera hecho algo?

Virgo

Para algunos sabelotodo usted no sabe qué quiere… Está haciendo una pausa con el fin de evaluar las circunstancias y resolver si continúa en la misma dirección o vira, lo cual implicaría hacer cambios de fondo. En el pico de la inseguridad, reconoce que es inviable seguir en la rutina: sus ojos no ven más allá, su corazón no palpita, su mente se aquietó ¡No pasa nada!

Libra

La pandemia aumentó su predisposición al aislamiento, resguardado en su casa, recordando conversaciones íntimas, asuntos de amor, buenos momentos y también desgarros. Hoy tiene menos compromisos sociales pero mejores; no pierde el tiempo. También aprecia más la belleza del paisaje y de unas pocas calles de la ciudad deteriorada, y la bondad de quienes se preocupan por el prójimo. Está más cerca del sentido.

Escorpio

Se encerró en su caparazón, al margen de tantas tonterías que circulan… En medio de su aislamiento, corre el riesgo de ser cómplice de lo que está pasando en su trabajo: todos pelean en busca de tener razón, no hay metas claras y abundan las maniobras, de un lado para otro, qué mareo… Usted no puede seguir al margen, no puede consentir el desmadre.

Sagitario

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, muchas personas se obsesionan con el poder; les saca su lado oscuro y las hipnotiza… Con el poder muchas personas se vuelven tiranas, miran por encima del hombro, no resisten que les lleven la contraria y mandan… Son los nuevos dioses que van por ahí. Este cuadro que se repite todos los días lo indigna y activa la rebeldía que hace parte de su ser.

Capricornio

De acuerdo con el ocho de copas, al revés, el presente es difícil. El calentamiento global cambia el clima y este produce sequías e inundaciones que pueden acabar con la humanidad en medio de sufrimientos crueles. Al lado está la guerra, algo inconcebible después de tantas guerras que han sacudido al mundo y están documentadas con sangre. Para usted es inadmisible que el asunto de la guerra se debata en la mesa global.

Acuario

De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, al revés, usted evade muchas preguntas existenciales… Están ahí, en busca de respuestas, que no encontrará afuera sino adentro… Podría continuar huyendo mientras estas preguntas existenciales siguen olvidadas como los periódicos viejos, arrumados unos sobre otros, en el desván ¿Será demasiado tarde cuando enfrente estas preguntas? Son cuatro.

Piscis

Se esfuerza por comunicar sus puntos de vista y sus diferencias en tono moderado, sin que se le suba o se le quiebre la voz. Es difícil… La pasión es fuego; le hace cosquillas en la garganta y lo pone a hablar duro y a gesticular, manos arriba y manos abajo, entre otros. Últimamente usted se ha exaltado hasta concluir que no puede expresarse fríamente sobre lo que lo impacta, indigna y enloquece.

Aries

De acuerdo con el As de copas del Tarot, usted oye decir que la vida es dura… Esta frase tiene la fuerza de una sentencia y lo pone a pensar… Es cierto, su experiencia y la de todos confirma que la vida es dura. Pero, sin duda, es lo mejor que cada uno tiene entre manos, es hacer parte del milagro ¡Vida no hay sino una!

Tauro

Se está volviendo normal que cada quien haga lo que le parezca o convenga, sin importar el resto. Esto pasa en la práctica porque en los discursos floridos que se oyen, se afirma lo contrario: lo colectivo es lo primero y hacia allí se debe enfocar la atención. En lo que a usted concierne, registra diariamente atropellos contra las personas y el bienestar colectivo.