CÁNCER

Está a punto de parecerse a ese vecino que tiene cara de preocupación siempre. Usted no puede perder el sentido del humor ante las cosas que pasan y son desesperantes, por ejemplo, la exhibición de personajes vanidosos que dan vueltas desordenadas alrededor de asuntos importantes, vueltas y más vueltas… Los días se pierden en la superficialidad, con apariencia de que no es así…

LEO

Plantar un rosal, por qué no. Lo otro es continuar con tareas rutinarias que no puede abandonar ni delegar y le producen un fuerte dolor de cabeza los lunes por la mañana, cuando el telón de la semana se levanta y la realidad aparece… Necesita volver a sentir pasión por lo que hace: esta es la manera de que el tiempo no sea una eternidad de aburrimiento.

VIRGO

A veces siente que sus seres queridos deberían entenderlo más y criticarlo menos; a veces no se atreve a decir cosas que tiene atoradas en la mitad del pecho, a sabiendas de que debería hacerlo. A veces también se encierra en el mutismo y deja de ser el gran conversador que es, capaz de convertir un incidente menor en relato apasionante. Esto le pasa a veces…