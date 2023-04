Conozca qué le depara a los signos del zodiaco en el horóscopo en la semana del 16 al 22 de abril, según el reconocido Tarot de Mavé.

Aries

¿Seguirá con sus proyectos? De acuerdo con algunos, frenarlos traería serias consecuencias. Es necesario rectificar algunas decisiones que fueron acertadas en su momento pero hoy no… Corregir el rumbo no es una vergüenza ni una derrota; es abrirse a nuevas perspectivas, estimular los sentidos ¿Se instalará en la terquedad?

Tauro

Acogió algunas propuestas con entusiasmo; no les encontró mayores dificultades, eran la oportunidad para despejar el camino. En la Semana Santa vio los inconvenientes con claridad -no son pocos- y optó por la cautela… Preguntar más para ir al fondo, no creer en lo que le dicen al pie de la letra, dudar. Necesita más tiempo antes de dar el paso.

Géminis

En el amor no puede permitir que el tiempo siga pasando con la idea de que resuelva las cosas; mientras usted no hace nada… En su relación la alegría se perdió a pesar de las expresiones de buena voluntad; llegaron el abatimiento, los reclamos incisivos, el silencio de las primeras horas de la mañana, las ganas de salir corriendo ¿Seguirá en la bruma o se atreverá a emprender otro camino?

Cáncer

De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, los últimos traspiés muestran que las cosas se complicaron, a pesar de tanto esfuerzo. Usted carga sobre los hombros muchas obligaciones sin pedir ayuda. Se muerde los labios para no expresar su fragilidad, sus dudas constantes y dar siempre la apariencia de persona fuerte y segura. Primero muerto que frágil, así lo educaron.

Leo

No hay un ambiente favorable para realizar sus proyectos; además, no se sabe cuándo mejorarán las cosas. Usted no puede controlar este mundo en crisis por la guerra descarnada, la inestabilidad económica y la arrogancia de personajes que juegan a la gallina ciega y tienen en sus manos la vida de muchos… La lluvia seguirá mojando los techos y la calle.

Virgo

Usted va por la vida demasiado rápido, entretenido en mil cosas ¿Perdiendo el tiempo? Para no afrontar varios asuntos que debería resolver, sin demora… Los enredos seguirán ahí y usted continuará pasando por la mitad, en zigzag, para evitar los rasguños. Si no hace nada, regresará invariablemente al mismo punto, días, meses ¿Seguirá la evasión? Su Tarot pregunta tres veces.

Libra

Usted habla con fluidez sobre la situación del mundo y de su ciudad desordenada, las ilusiones perdidas, el prójimo que no es próximo, los desastres ambientales, aire contaminado, inundaciones, mares sucios, las virtudes olvidadas, el mal momento de la economía, la fea estampa de los políticos… Se refiere a todo esto pero no puede hablar de sus sentimientos, de esa hoguera en la que se consume.

Escorpio

Para usted muchas cosas que cambiaron son grandes avances de la humanidad. Hay más inclusión, menos prejuicios, con el fin de que todos quepamos en esta tierra redonda… Hay otras formas de ver, oír, sentir, acompañarse. No piensa que antes todo era bueno y ahora no; no cree que vamos por mal camino… Celebra el hecho de que la humanidad a pesar de todo ha evolucionado. Saldremos de esta edad de piedra, eso cree.

Sagitario

Estamos en Abril, mes de aguas mil. Chaquetas y paraguas están a la orden del día y muchos dudan entre salir a la calle o encerrarse. Usted cruza los dedos con el fin de invocar el buen trato del azar. Que llegue como una hoja mecida por el viento, que los días no sean volcánicos, que no haya noticias que rompan el alma, conversaciones infructuosas, ni más muertes violentas. Ojalá.

Capricornio

De acuerdo con el diez de oros del Tarot, diez círculos amarillos, su vida está cambiando: guiños de amor y nuevas perspectivas de trabajo… Las emociones encontradas lo invadirán. Por una parte, sentirá el asombro que despierta lo desconocido y por otra, el miedo que se esconde y aparece de improviso, amenazante… Es mucho lo que tiene por ganar.

Acuario

Nunca ha actuado a la topa tolondra, de manera descuidada e irresponsable; hacer las cosas bien le produce una enorme satisfacción. No le interesa engrosar las filas de la mediocridad, muchos militan allí… Quienes lo llaman despectivamente perfeccionista obsesivo, no saben que se necesitan muchas personas como usted para cambiar el mundo.

Piscis

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, los recuerdos llegan uno tras otro, intensos, llenos de color. Son recuerdos de amores cortos y largos, bien vividos… Algunas veces tocó la felicidad con las yemas de sus dedos y otras veces se quemó con las brasas… Así es el amor, usted lo sabe; lo ha experimentado entre golpes y glorias. Tiene suerte.