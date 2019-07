View this post on Instagram

#SomosBienestar 💚 ¡Queremos que vivas el amor y la sexualidad saludables! 😍 Si eres #UdeA te esperamos en el Taller SexOral de #BienestarUdeA, que se realizará el próximo miércoles 17 de julio de 10:00 a. m. hasta las 12:00 m., en el bloque 22 – Aula 302. 👏🏼 Comparte esta información con tu pareja o compañero sexual. 👇🏼Etiqueta a tu amigo que le interesa este tema. . . 📌Recuerda que todos los miércoles de 1:00 p. m. hasta las 4:00 p. m., puedes reclamar medicamentos anticonceptivos en el bloque 22 – Piso 4 – Consultorio 4.