Según la astrología, existen ciertos signos del zodíaco que no pasan desapercibidos. En nuestra carta astral, el signo solar y el ascendente son los que más información nos brindan.

El signo solar, el más común representa la identidad, mientras que el ascendente tiene que ver con cómo expresamos nuestro carácter y la primera impresión que provocamos en los demás.

Hay algunos signos que conquistan con solo su mirada y son atractivos y magnéticos. Si conoces a alguien que te pone nervioso y ver si su fecha de nacimiento coincide con algunos de estos signos. A continuación, según el Horóscopo Negro, estos son los signos que más conquistan con su magnetismo.

Acuario

Según la astrología, los nacidos bajo el signo del zodíaco de Acuario son personas transgresoras, innovadoras, muy creativas y por lo general, se vuelven famosas. Esto implica que tienen casi siempre las miradas de otros encima de ellos, y según el horóscopo occidental, son personas muy atractivas. Su creatividad y amor por la libertad los convierte en imanes para el resto de las personas que los rodean, además, son un signo de aire y eso los vuelve algo independientes y desprendidos, lo que los hace más atractivos para muchos.

Escorpio

Uno de los signos con más fama de ser atractivo es Escorpio. No puede faltar en la lista de los más atractivos, pues según los astros, las personas nacidas bajo el signo de Escorpio son muy provocativas, son profundos y sienten sus emociones con muchísima intensidad. Eso los hace personas atractivas y misteriosas. Según el astrólogo Jose Castillo, los Escorpio disfrutan mucho de los juegos de seducción. Sin embargo, si el Escorpio está en su zona de oscuridad, pueden ser muy celosos y vengativos con sus parejas.

Sagitario

Finalmente, uno de los signos más magnéticos y atractivos, que conquistan con solo su mirada, son las personas nacidos bajo el signo del zodíaco de Sagitario. Este es un signo de fuego según la astrología occidental, y son divertidos, apasionados por la vida y la aventura. Seducen a los demás con ese espíritu libre, con su inteligencia para pensar la independencia y en su vibración más alta, son los filósofos del zodíaco, que apuntan al futuro y viajan a donde sea necesario.

No los puedes acorralar, no les gusta ser controlados, pero se comprometen de corazón cuando los dejan ser libres. Las obligaciones estrictas no son sus amigas, y prefieren la disciplina, pero además, son ligeros y fieles representantes del fuego de su signo, por esto, atraen más de lo que creen.